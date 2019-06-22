انتظر 15 عاما وV من أجل فنزويلا.. ملخص الجولة الثانية من كوبا أمريكا 2019‎

لم يشعر العديد في الجولة الأولى أن هناك بطولة لكوبا أمريكا تقام حاليا، لكن قبل ليلة واحدة من بداية كاس الأمم الإفريقية بدأنا نشعر بالإثارة في القارة اللاتينية.

الأوضاع انقلبت تلك المرة فتقنية الفيديو لعبت دورا واضحا في تحديد النتائج، الأرجنتين حافظت على أمالها بصعوبة والبرازيل عانت واكتفت بنقطة وحيدة.

أهلا بكم في ملخص الجولة الثانية من كوبا أمريكا 2019 المقامة حاليا في البرازيل، والتي ضمن من خلالها منتخبين التأهل بشكل رسمي للنسخة المقبلة هم كولومبيا وتشيلي حاملة اللقب.

V تعني VAR وفنزويلا

حتى الآن تم إلغاء 5 أهداف باستخدام تقنية الفيديو، 4 منها لصالح منتخب فنزويلا الذي انتهت مواجهتي البرازيل وبيرو ضدهم بدون أهداف وبواقع هدفين تم إلغاءهم بسبب تقنية الفيديو التي وقفت في صف العنابي وحافظت على أماله في التأهل للدور المقبل.

وكان حرف "الفاء" أوV يرمز لتقنية الفيديو في صالح فنزويلا. (من هنا).

15 عاما

البيروفي جيفرسون فارفان افتتح الجولة الثانية برقم مميز قد يصعب تحطيمه مستقبلا، بعدما سجل ثاني هدف له في تاريخ مشاركاته بكوبا أمريكا خلال 3 نسخ شارك بها في 12 مباراة.

مهاجم لوكومتيف موسكو الروسي هدفه الأول جاء في نسخة 2004، ليصبح الفارق بين هدفه الأول والثاني 15 عاما أي ما يعادل 5458 يوما كأطول مدة في تاريخ البطولة بين هدفين. (من هنا).

العارضة لها كلمة

منتخب أوروجواي كان ليضمن التأهل إلى ربع النهائي مبكرا أمام اليابان لولا القائم والعارضة، التي تصدت فقط لـ 3 كرات للسيلستي من أصل 5 مرات في البطولة، منها 2 فقط لإدينسون كافاني أمام الإكوادور واليابان ولويس سواريز أمام اليابان (طالع التفاصيل).

أداء مغاير

البرازيل فشلت في الفوز على فنزويلا رغم الأداء الهجومي الأفضل في الشوط الثاني من اللقاء، لكن الأداء أثار الخوف في قلوب الجماهير، بسبب عدم تكرار ما حدث أمام بوليفيا في المباراة الافتتاحية.

في المجموعة الثانية رغم فوز كولومبيا الصعب على قطر التي أشاد الجميع بها على إيقاف هجوم اللوس كافيتيروس الذي ظل مسيطرا على أجواء اللقاء ليتأخر تفوقه للدقائق الأخيرة، على الرغم من الأداء الكبير الذي قدموه أمام الأرجنتين والفوز المستحق.

أما تشيلي فالأداء المغاير كان من نصيب أليكسيس سانشيز الهداف التاريخي الذي سجل هدفين حتى الآن في البطولة وهو ما سجله بقميص مانشستر يونايتد طيلة الموسم.

ليحتل التشيلي المركز العاشر في قائمتي الأكثر تمثيلا بقميص المنتخبات اللاتينية والأكثر تسجيلا للأهداف الدولية. (من هنا).

الأرجنتين مُحيرة

اعتمد ليونيل سكالوني على ميلتون كاسكو في مركز الظهير الأيمن في ثان مباراة دولية له، كاسكو لاعب ريفر بليت مركزه الأساسي ظهير أيمن ولم يلعب كظهير أيسر منذ ما يزيد عن العام.

قدم أداء مقبولا لكنه كان سببا في الهدف الأول لباراجواي بسبب سوء التغطية ولم يقدم الزيادة الهجومية، لكن الأرجنتين خرجت بنقطة تعادل قد تُتيح لها التأهل لربع النهائي.

القائد ليونيل ميسي أصبحت باراجواي المنتخب المفضل للتسجيل في شباكه بعدما سجل هدفه الخامس في شباكهم 4 وجميعها من كرات ثابتة من ركلات جزاء وهدف من ركلة حرة مباشرة.

الجولة الثالثة والأخيرة تحسم هوية المتأهلين والتي نتنظر منها حسم 6 مقاعد، والعديد يتمنى ابتعاد المفاجأت خاصة الأرجنتين التي لا تبدو في أفضل حالاتها بنسخة 2019.

اقرأ أيضا:

أرقام في الجول - أداء متباين لصلاح أمام زيمبابوي؟

مصر تتجنب مصيرا سيئا لم يحدث سوى 5 مرات في أمم إفريقيا

تغريدة – الأفارقة منبهرون من افتتاح أمم إفريقيا: فخورون.. شعرنا إننا في أوروبا

أجيري: زيمبابوي أرهقونا في الشوط الثاني

السيسي: نحن أمام فرصة لعودة الجماهير في مباريات الدوري والكأس.. علينا الحفاظ على ما حققناه

بالفيديو - أبو تريكة يعلق على هتافات الجمهور "أعشق مصر.. أعطيها قلبي إن احتاجته"