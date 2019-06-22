مدرب تنزانيا قبل لقاء السنغال: حضرنا لنقاتل ولن نخسر بسهولة

أعلن إيمانويل أمونيكي المدير الفني لمنتخب تنزانيا جاهزية لاعبيه لمباراة الغد أمام السنغال وأن المباراة ستكون صعبة لأنها مع منافس قوي هو منتخب السنغال.

وأوضح أمونيكي خلال المؤتمر الصحفي للمواجهة أن أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال مدرب على مستوى عال ولكن القدر هو من يلعب في لقاء الغد.

وأشار إيمانويل إلى أن كل الفرق التي ستشارك فى بطولة الأمم لديها الفرصة للمنافسة.

وتحدث أمونيكي عن منتخب الجزائر وأكد أنه يضم مدرب قوي جدا ولاعبين محترفين على مستوى كبير ومنهم رياض محرز.

وشدد المدير الفني لمنتخب تنزانيا على أنه حضر في هذه البطولة ليقاتل فيها ولن يخسر بسهولة كما كان يحدث في الماضي.

وأعرب أمونيكي عن سعادته أن تلعب هذه البطولة في مصر التي يحبها ويحب شعبها وأن لديه ذكريات جميلة بها لكونه كان لاعبا بالزمالك وأن هذا الأمر يعد إيجابيا له حاليا حيث سيتلقى دعم الشعب المصري وهذا أمر مميز.

وتلتقي السنغال مع تنزانيا يوم 23 يونيو على ملعب الدفاع الجوي، ثم تلتقي الأخيرة كينيا، قبل الختام أمام الجزائر.

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