إنفانتينو يغادر القاهرة بعد حضور حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية

غادر السويسري جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم، القاهرة صباح اليوم، السبت، عقب حضور حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية أمس باستاد القاهرة.

وكان إنفانتينو قد وصل القاهرة أول أمس استعداد لحضور الحفل، وبالفعل تواجد فى ستاد القاهرة منذ السادسة مساء قبل ضربة البداية بحوالى ٤ ساعات كاملة، وأبدى السويسرى سعادته بالتواجد فى حفل الافتتاح الذى وصفه بالمبهر لمسؤولى الكاف.

ووجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الدعوة لإنفانتينو لحضور المباراة النهائية، وأعرب السويسري عن رغبته فى التواجد لكنه لم يؤكد تواجده بشكل نهائي.

منتخب مصر فاز على زيمبابوي بهدف دون رد يوم الجمعة في استاد القاهرة في افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019.

جاء هدف تريزيجيه الوحيد في المباراة في الدقيقة 41 إثر تسديدة رائعة بيمناه.

وحصل منتخب مصر على أول ثلاث نقاط له في مشواره في البطولة يتصدر بهم المجموعة الأولى مؤقتا انتظارا لما ستؤول إليه نتيجة مباراة أوغندا والكونغو الديمقراطية غدا السبت.

فيما يحتل منتخب زيمبابوي المركز الرابع والأخير في المجموعة.

وسوف يلتقي منتخب مصر يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثانية من الكونغو الديمقراطية، أما زيمبابوي فسوف يلتقي مع أوغندا.

وأصبح ذلك الانتصار هو رقم 17 في تاريخ مباريات مصر الافتتاحية في أمم إفريقيا من أصل 24 مشاركة.

كما أنه أصبح أول انتصار لمنتخب مصر في مباراته الافتتاحية منذ بطولة عام 2010 على حساب نيجيريا آنذاك، إذ أن الفراعنة غابوا عن نسخ 2012 و2013 و2015 وتعادلوا سلبيا بدون أهداف مع مالي في 2017.

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