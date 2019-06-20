خاص تشكيل المنتخب المتوقع – مروان يقود الهجوم.. والنني يجاور طارق حامد أمام زيمبابوي

الخميس، 20 يونيو 2019 - 23:07

كتب : عاطف شادي

مصر - غينيا

مروان محسن سيقود هجوم الفراعنة في أولى مهمات الظفر باللقب. أما محمد النني، فسيجاور طارق حامد في وسط الملعب.

اقترب خافيير آجيري المدير الفني المكسيكي لمنتخب مصر، من الاستقرار على تشكيل منتخب مصر في افتتاح كأس الأمم الإفريقية أمام زيمبابوي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن آجيري سيدفع بمروان محسن في خط الهجوم، فيما سيلعب النني بجوار طارق حامد في وسط الملعب.

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من جهة أخرى، اقترب محمد الشناوي من حسم موقعه الأساسي في حراسة مرمى منتخب مصر أمام زيمبابوي.

وجاء تشكيل منتخب مصر المتوقع كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: أيمن أشرف – أحمد حجازي – باهر المحمدي – أحمد المحمدي.

الوسط: طارق حامد – محمد النني.

أمامهم: محمود حسن "تريزيجيه" – عبد الله السعيد – محمد صلاح.

الهجوم: مروان محسن.

ويلتقي منتخب مصر مع زيمبابوي مساء غد الجمعة، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

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