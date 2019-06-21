مدرب بوروندي: لا أعرف كيف سأبدأ أمام نيجيريا.. وبراهينو: لن نتركهم يفوزون

لم يحدد أوليفير نيونجيكو المدير الفني لمنتخب بوروندي التشكيل الذي سيبدأ به مواجهة نيجيريا غدا السبت في أول مباراة لبوروندي بكأس أمم إفريقيا.

وقال نيونجيكو: "أول مباراة لنا وأمام فريق قوى. لا أعرف كيف سابدأ المباراة فقد قمنا بالعديد من المباريات التجربيية ولكن لكل مباراة هدف منها. حددت المشكلات التي تواجهنا وعملت على علاجها وهى الخاصة بالفنيات".

وأضاف "لم نخسر مباراة واحدة وهو عمل مشرف لنا. المجموعة ليست سهلة وعندما تصل إلى تلك المنصة فهو أمر جيد ويعطينا طموح التأهل. اجتهدنا من أجل المنافسة وهو ما قلته للاعبين بأن الأمور متساوية بيننا فنحن اجتهدنا مثلهم للوصول إلى هنا".