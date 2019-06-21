مدرب بوروندي: لا أعرف كيف سأبدأ أمام نيجيريا.. وبراهينو: لن نتركهم يفوزون
الجمعة، 21 يونيو 2019 - 15:26
كتب : هاني العوضي
لم يحدد أوليفير نيونجيكو المدير الفني لمنتخب بوروندي التشكيل الذي سيبدأ به مواجهة نيجيريا غدا السبت في أول مباراة لبوروندي بكأس أمم إفريقيا.
سايدو براهينو
النادي : ستوك سيتي
وقال نيونجيكو: "أول مباراة لنا وأمام فريق قوى. لا أعرف كيف سابدأ المباراة فقد قمنا بالعديد من المباريات التجربيية ولكن لكل مباراة هدف منها. حددت المشكلات التي تواجهنا وعملت على علاجها وهى الخاصة بالفنيات".
وأضاف "لم نخسر مباراة واحدة وهو عمل مشرف لنا. المجموعة ليست سهلة وعندما تصل إلى تلك المنصة فهو أمر جيد ويعطينا طموح التأهل. اجتهدنا من أجل المنافسة وهو ما قلته للاعبين بأن الأمور متساوية بيننا فنحن اجتهدنا مثلهم للوصول إلى هنا".
وتابع خلال المؤتمر الصحفي للمواجهة "الأخلاق جزء من سياستي ولكننى لست في المنزل فلدينا الأخلاق ولكنها ليست كل شيء فهناك أمور أخرى كثيرة بكرة القدم".
وأتم "التنظيم أمر هام جدا عندي، والانضباط أهم سياساتي وهو ما ساعدنا على الفوز بالمباريات السابقة".
أما ساديو براهينو قائد الفريق فقال: "عندما كنت طفلا صغيرا كنت أحلم باللعب في أوروبا واللعب لمنتخب إنجترا، لكن بوروندي بلدي وارتداء قميصها شرف عظيم. ما اكتسبته من خبرات سأفيد بها الفريق بالتأكيد".
وأشار "حالفنا الحظ كي نتأهل وعلينا استغلال الفرصة، وفرصتنا في أن الكثير لا يعلم عننا شيئا، وهو ما قد يساعدنا على الفوز".
وأعرب عن فخره "إنه شرف عظيم لبلدي بأكملها واحتفالات الشعب البوروندي بالتأهل كانت مثيرة للسعادة وعلينا إسعادهم مرة أخرى".
وأردف "لاعبو نيجيريا مقتنعون أنهم سيفوزون كونهم فريقا قويا ولكن لن نتركهم يحققون ذلك. سنبذل قصارى جهدنا للفوز غدا".
واختتم مهاجم ستوك سيتي "أجمل شيء في الكرة أنها مليئة بالمفاجآت وهو ما نحاول استغلاله وسنأخذ الأمور خطوة بخطوة".
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