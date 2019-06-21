انتهت الأزمة.. لاعبو الكاميرون يسافرون إلى مصر

لاعبو الكاميرون أضربوا عن السفر إلى مصر أمس الخميس بسبب خلافات مع اتحاد الكرة حول حقوق المكافآت والحوافز، لكن الأزمة انتهت اليوم.

محطة CRTV التابعة للدولة الكاميرونية أعلنت "بعد عدم السفر أمس تم حل الأزمة ولاعبو المنتخب سوف يسافرون خلال إلى مصر"، وفقا لما نقلته صحيفة "جون أفريك".

ومن المتوقع أن تكون رحلة المنتخب قد أقلعت قبل قليل صوب مطار القاهرة.

وتلعب الأسود غير المروضة مع غينيا بيساو يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الإسماعيلية.

ماذا حدث؟

رفض لاعبو الأسود الكاميرونية جاء بسبب عدم حصولهم على 40 مليون فرنك إفريقي من أجل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية مصر 2019.

وهدد القائد إيريك شوبو موتينج وزملائه بمقاطعة البطولة بعدما أرسلوا خطابا للسلطات الرياضية في الكاميرون.

وزير الرياضة في الكاميرون أدان موقف اللاعبين قائلا: "لقد حصل كل لاعب على 20 مليون فرنك كمكافأة وقد تم دفع هذه المكافأة بالكامل في حساباتهم".

"من الواضح أن اللاعبين يضعون تهديدهم قيد التنفيذ، في حين كان هناك اعتقاد بأن القضية تم حلها من خلال تنظيم حفل وداع تم تنظيمه من أجلهم، لكنهم رفضوا احترام ما قام به الاتحاد".

لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وزملائه حصلوا على 20 مليون فرنك كمكافأة على المشاركة في البطولة لكنهم يطالبون مضاعفة الرقم إلى 40 مليون قبل التوجة لمصر.

ووفقا لبعض التقارير فإن مكافأة الفوز باللقب فسيتم دفع 54.5 مليون فرنك إفريقي لكل لاعب.

الكاميرون تشارك في كأس الأمم الإفريقية للمرة 19، وتسعى لحصد لقبها السادس بعد نسخ 1984، 1988، 2000، 2002، 2017.

حامل اللقب يخوض مباراته الأولى في مواجهة غينيا بيساو يوم 25 يونيو على استاد الإسماعيلية الذي يستضيف أيضا المباراة الثانية أمام غانا يوم 29 يوليو، والمباراة الثالثة أمام بنين يوم 2 يوليو.

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