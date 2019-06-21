تعرف على معلقي مباراة افتتاح أمم إفريقيا بين مصر وزيمبابوي

ساعات تفصلنا عن بداية الركلة الأولى في بداية كأس أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر.

الفراعنة يلتقون مع زيمبابوي في افتتاح مباريات المجموعة الأولى على استاد القاهرة في العاشرة مساء.

ولكن إن لم تكن ذاهبا للاستاد فبالتأكيد ستشاهد المباريات على التلفاز، لذا دعنا نقدم لكم خريطة المعلقين على المباراة في مختلف وسائل البث.

على شبكة "بي إن سبورتس" يعلق علي محمد علي على القناة الصوتية الأولى، ومحمد الكواليني على القناة الصوتية الثانية.

وفي قناة "تايم سبورت" يعلق على اللقاء عصام عبده، ويذيع بلال علام اللقاء على إذاعة "أون سبورت"، فيما يتولى مدحت شلبي مهمة التعليق على إذاعة الشباب والرياضة.

الآن الساعات لا تمر والقلق يزداد؟ حسنا بإمكانك أن تصبح بطل FilGoal.com كون فريقك والعب فانتازي في الجول لكأس أمم إفريقيا 2019 من هنا.

كما يمكنك التجول داخل غرفة خلع ملابس منتخب مصر كأنك أحد اللاعبين في قائمة الفراعنة من هنا.

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