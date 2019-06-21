موعد مباراة مصر مع زيمبابوي والقنوات الناقلة لافتتاح أمم إفريقيا 2019

انتهى العد التنازلي وحانت لحظة الحقيقة.. كأس أمم إفريقيا 2019 ستنطلق الآن من مهد الحضارة من مصر.

ويشهد اليوم الجمعة الموافق 21-6-2019 انطلاق منافسات أعرق بطولات إفريقية حينما يلتقي منتخب مصر مع منافسه زيمبابوي في افتتاح البطولة.

وسوف تبدأ المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

أما حفل الافتتاح فسوف ينطلق في تمام الثامنة مساء أي قبل ساعتين من موعد ضربة البداية للمباراة.

وسوف تذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس ماكس 1" بالإضافة لقناة "بي إن سبورتس ماكس 2" وترددهما عبر القمر الصناعي "نايل سات" هو 12245.

أما على الترددات الأرضية فسوف تذاع المباراة عبر قناة "تايم سبورتس".

ويمكن التقاط قناة "تايم سبورتس" عن طريق تركيب أي إريال داخلي ليلتقط الإشارة بنسخة صورة SD.

كما يمكن مشاهدة القناة بنقاء HD عن طريق شراء أجهزة التقاط البث الرقمي للقناة بعج شراء أحد الأجهزة المخصصة لذلك من قبل شركة "CNE" مقابل 475 جنيها.

لن تستطيع متابعة المباراة؟ حسنا لا مشكلة سيوفر لك FilGoal.com تغطية حية للمباراة دقيقة بدقيقة ويمكنك متابعة المباراة من هنا.

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كما يمكنك التجول داخل غرفة خلع ملابس منتخب مصر كأنك أحد اللاعبين في قائمة الفراعنة من هنا.

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