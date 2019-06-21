بالفيديو – إثارة كوبا أمريكا بدأت.. اليابان تُعطل مدافع أوروجواي

ظلت أحداث مباريات كوبا أمريكا هادئة إلى أن جاء لقاء أوروجواي واليابان والذي شهد جنونا في أحداثه.

وفرض منتخب اليابان التعادل الإيجابي على أوروجواي بواقع هدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما صباح اليوم الجمعة في آرينا دي جريميو.

والتقى المنتخبان في إطار الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة التي تضم أيضا كل من تشيلي والإكوادور.

افتتح المنتخب الياباني أهداف المباراة في الدقيقة 25عن طريق كوجي ميوشي.

وأدرك منتخب أوروجواي التعادل عن طريق لويس سواريز من ركلة جزاء في الدقيقة 33.

وعاد ميوشي وسجل هدفه الشخصي الثاني وللمنتخب الياباني في الدقيقة 59، قبل أن ينجح خوسيه خيمينيز في إدراك التعادل في الدقيقة 66.

ووصل رصيد منتخب أوروجواي بفضل ذلك التعادل إلى أربع نقاط يتصدر بهم المجموعة مؤقتا في انتظار ما ستؤول إليه نتيجة لقاء تشيلي والإكوادور.

أما منتخب اليابان فحصد أول نقطة له في مشواره في البطولة يحتل بها المركز الثالث.

بدأت المباراة بشكل قوي من قبل منتخب أوروجواي الذي بحث عن الانتصار من أجل ضمان التأهل لربع النهائي ولكنه قابل قتالا قويا من لاعبي اليابان.

وفي الدقيقة 13 كاد منتخب أوروجواي يسجل هدفا بعدما أرسل كافاني عرضية إلى لويس سواريز لكن رأسية الأخير فشلت في إيجاد طريقا للشباك.

وبينما كان منتخب أوروجواي يضغط بكل قوة فاجأه المنتخب الياباني بهدف أول بعد تسديدة قوية من كوجي ميوشي.

وفي الدقيقة 32 لجأ الحكم لتقنية الفيديو واحتسب ركلة جزاء لصالح أوروجواي بداعي وجود تدخل قوي من مدافع اليابان وسجل لويس سواريز هدفا ليدرك التعادل لمنتخب بلاده.

وكاد كافاني يسجل هدفا ثانيا لكن تسديدته ارتطمت بأحد لاعبي اليابان ومرت الكرة أعلى مرمى اليابان.

ولم تختلف بداية الشوط الثاني عن الأول إذ أن منتخب أوروجواي ضغط بقوة وهاجم بحثا عن الهدف الثاني.

لكن مثل أحداث الشوط الأول تماما فاجأ منتخب اليابان منافسه أوروجواي وسجل هدفا ثانيا عن طريق كوجي ميوشي الذي تابع الكرة المرتدة من يد الحارس موسليرا ليسجل بسهولة في الشباك الهدف الثاني لفريقه.

ورغم ذلك الهدف ما هي إلا سبع دقائق وأدرك منتخب أوروجواي التعادل برأسية قوية من خوسيه خيمينيز.

وكاد منتخب أوروجواي يسجل هدفا ثالثا بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء عن طريق رودريجو بينتانكور تصدى لها الحارس إجي كواشيما ببراعة وأبعد الخطورة عن مرماه قبل أن تجد متابعة لمارتن كاسيريس من على حدود منطقة الجزاء وسدد مباشرة لكن تسديدته مرت بجوار المرمى الياباني بقليل.

ظل منتخب أوروجواي يضغط وسط تكتل دفاعي وقتال من لاعبي اليابان واحتسب الحكم خمس دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

لم يحدث جديد في الدقائق المتبقية وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.





































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