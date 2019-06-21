رئيس الزمالك يعلن توقيع غرامة ضخمة على خماسي الفريق بينهم كهربا والنقاز

الجمعة، 21 يونيو 2019 - 01:18

كتب : FilGoal

كهربا - الزمالك - الإنتاج الحربي

أعلن رئيس الزمالك توقيع غرامة ضخمة قدرها 300 ألف جنيه على اللاعبين الذين غابوا عن أول يوم لمران الفريق بعد نهاية فترة الراحة السلبية.

وقال رئيس الزمالك لبرنامج "الزمالك اليوم" عبر قناة "المحور" إنه تم تغريم محمود عبد المنعم "كهربا" وحميد أحداد وحمدي النقاز ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمد إبراهيم 300 ألف جنيه لغيابهم عن مران اليوم الأول.

وأضاف أنه من عاد للمران فإنه سيكتفي بتلك الغرامة وأما من استمر في غيابه عن المران فكل يوم يساوي غرامة إضافية قدرها 100 ألف جنيه.

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وطلب رئيس الزمالك من أي لاعب يريد الرحيل أن يجلب عرضا قيما للنادي من أجل الموافقة له على الرحيل.

وقال: "كهربا أنا قيمت إعارته بـ4 مليون يورو وبيعه نهائيا بـ20 مليون يورو ولن يرحل بأقل من ذلك لأن لديه عقدا مع النادي مستمر لـ5 سنوات".

في الوقت ذاته شدد رئيس الزمالك أن ناديه لم يدخل في أي مفاوضات مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب ولم يفاوض أي لاعب داخل أو خارج الدوري المصري حتى الآن.

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