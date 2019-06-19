تعرف على أسعار جهاز "التوليف" وأنواع إريال استقبال البث الأرضي لقناة "تايم سبورتس"

تنقل قناة "تايم سبورتس" مباريات كأس أمم إفريقيا 2019 بشكل رسمي على الترددات الأرضية.

وهناك العديد من أنواع الإريال المختلفة التي بإمكانها التقاط تردد القناة بنقاء صور مختلف طبقا لما تريد الحصول عليه.

وعن أنواع الإريال وتكلفتها اضغط هنا لمعرفة كيف تستقبل البث الأرضي لقناة "تايم سبورتس".

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