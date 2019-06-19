تعرف على أسعار جهاز "التوليف" وأنواع إريال استقبال البث الأرضي لقناة "تايم سبورتس"

الأربعاء، 19 يونيو 2019 - 20:22

كتب : FilGoal

كأس أمم إفريقيا

تنقل قناة "تايم سبورتس" مباريات كأس أمم إفريقيا 2019 بشكل رسمي على الترددات الأرضية.

وهناك العديد من أنواع الإريال المختلفة التي بإمكانها التقاط تردد القناة بنقاء صور مختلف طبقا لما تريد الحصول عليه.

وعن أنواع الإريال وتكلفتها اضغط هنا لمعرفة كيف تستقبل البث الأرضي لقناة "تايم سبورتس".

أخبار متعلقة

فيديو في الجول – أشياء لا تستطيع الذهاب بها إلى ملاعب كأس إفريقيا بيليات لـ في الجول: نتمنى تحقيق مفاجأة أمام مصر.. ومواجهة صلاح ستكون ممتعة هل تساعد الأرقام في تحديد مهاجم مصر بين كوكا ومروان محسن وأحمد علي؟ حسام حسن "الأربعيني" ينهى عجافه الإفريقي

اقرأ أيضا:

ملاعب أمم إفريقيا – استاد القاهرة.. هنا حيث بدأ كل شيء لا يُنسى

حوار في الجول - الجعايدي.. عن سبب تتويج تونس بلقب 2004 وثلاثي سيذهب بعيدا في 2019

اختبر معلوماتك - أي منتخب يلعب فيه هؤلاء اللاعبون؟

رسميا - رحيل إنريكي عن تدريب إسبانيا

أجيري: هكذا سنلعب أمام زيمبابوي.. وحسمت اسم حارس المرمى

الكونغو الديمقراطية.. لرسم بسمة على وجه الأبرياء من حملة السلاح

كأس أمم إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

أبو ريدة: استضافة مصر لمونديال الشباب واردة.. ونتطلع لاحتضان السوبر الأوروبي ساعة | مصر 2019
مباشر كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(1) باراجواي.. نزول دي ماريا ساعة | أمريكا
تشكيل الأرجنتين - ميسي يقود الهجوم في غياب أجويرو ودي ماريا 2 ساعة | أمريكا
مروان محسن: لا ألتفت إلى الانتقادات.. وأعد الجماهير المصرية بلقب كأس الأمم 2 ساعة | مصر 2019
أبو ريدة: تنظيم كأس الأمم نظرة مستقبلية لتجهيز الملاعب وعودة الجماهير 2 ساعة | مصر 2019
بعد الخسارة بسباعية.. لاعب كوبا يهرب من معسكر المنتخب أثناء إقامة الكأس الذهبية 2 ساعة | أمريكا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ميرور: صلاح رفض ريال مدريد ويوفنتوس.. ومصدر قلق لـ ليفربول بعد 12 شهرا 2 مدرب منتخب مصر: ما فعله صلاح في إجازته = ملايين 3 معلول بعد الاستبعاد من أمم إفريقيا: انتظروني في المدرجات لتشجيع بلادي.. ورسالة لجمهور الأهلي 4 رسميا - ماني يغيب عن السنغال أمام تنزانيا

قد ينال إعجابك