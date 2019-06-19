رسميا - هوميلس يعود إلى دورتموند

الأربعاء، 19 يونيو 2019 - 15:13

كتب : FilGoal

هوميلس

أعلن نادي بايرن ميونيخ في بيان رسمي عن رحيل لاعبه ماتس هوميلس مدافع منتخب ألمانيا إلى بوروسيا دورتموند بعد توصله لاتفاق مع أسود الفيستفاليا.

وقال بيان العملاق البافاري :"توصلنا لاتفاق بموجبه يرحل هوميلس صاحب الـ30 عاما إلى بوروسيا دورتموند، واتفق الطرفان على الاحتفاظ بتفاصيل الصفقة سرية، وهوميلس الآن سيخضع للفحص الطبي في دورتموند".

وقالت شكبة "سكاي سبورتس" إن الصفقة كلفت بوروسيا دورتموند مبلغ 38 مليون يورو، ويمتد تعاقده الحالي حتى صيف 2022.

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وانضم هوميلس إلى بايرن ميونيخ قادما من بوروسيا دورتموند في صيف 2016 بمبلغ 35 مليون يورو.

وشارك الدولي الألماني في 33 مباراة خلال الموسم المنصرم في كل المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع هدفين.

وخلال 3 أعوام مع العملاق البافاري حصد لقب الدوري 3 مرات وكأس السوبر 3 مرات ولقب الكأس مرة.

هوميلس أحد ناشئي بايرن ميونيخ، وتم تصعيده للفريق الأول في يناير 2007 ورحل معارا في يناير 2008 إلى دورتموند قبل أن ينضم للفريق بشكل نهائي في صيف 2009 بمبلغ 4.2 مليون يورو.

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