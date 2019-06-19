مهاجم جنوب إفريقيا: كل شيء ممكن إذا تمكنا من اجتياز مرحلة المجموعات

يؤمن بيرسي تاو مهاجم جنوب إفريقيا أن منتخب بلاده يمكنه الذهاب بعيدا في كأس الأمم الإفريقية بمصر هذا الصيف.

وتنطلق البطولة يوم الجمعة على أرض مصر.

وقال تاو في تصريحات أبرزتها هيئة الإذاعة البريطانية BBC "كل شيء ممكن إذا تمكنا من اجتياز مرحلة المجموعات".

أضاف "نريد أن نفعل ما هو أفضل مما كان عليه الحال في كأس الأمم الأفريقية السابقة. الثقة في أنفسنا كبيرة ونؤمن بقدراتنا كثيرا".

وتتواجد جنوب إفريقيا في المجموعة الرابعة مع المغرب وكوت ديفوار وناميبيا.

وقال تاو الذي يلعب في نادي رويال يونيون البلجيكي "إنها مجموعة مثيرة للغاية".

وأوضح "نتوقع أن تكون صعبة. نحن نفهم أننا سنواجه بعض لحظات المعاناة، لكننا نريد فقط أن نتحسن ونتحسن".

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وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا على 6 مجموعات لأول مرة في تاريخ المسابقة الإفريقية.

من المجموعات الـ6، سيتأهل البطل والوصيف وأفضل 4 ثوالث.

سيتم وضع الـ6 ثوالث في جدول منفصل مع نهاية مباريات الدور الأول، ويتأهل الـ4 الأوائل في ذلك الجدول.

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

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