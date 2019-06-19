المنتخب يستعد لأمم إفريقيا بجهاز استشفاء لأول مرة في مصر

الأربعاء، 19 يونيو 2019 - 12:36

كتب : FilGoal

مصر - غينيا

يستعد منتخب مصر لكرة القدم لخوض منافسات أمم إفريقيا باستخدام جهاز جديد لاستشفاء اللاعبين من الإصابات والمساعدة على سرعة العودة للملاعب.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته في أمم إفريقيا يوم الجمعة بمواجهة فريق زيمبابوي.

ويعد الجهاز هو الأول من نوعه والذي يتم استخدامه في مصر استمرارا لسياسة التطوير التي يقوم بها الجهاز الطبي.

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وحصل الاتحاد المصري لكرة القدم على جهاز Indiba T Care والذي يستخدم في أكبر الفرق الرياضية للعلاج من الإصابات.

ويعتمد الجهاز على تقنية الترددات الراديوية ويساهم في تقليل الآلام والالتهابات ويساعد على تجدد الأنسجة ويمكن استخدامه عقب الإصابة مباشرة لسهولة حمله وصغر حجمه.

وقال محمد أبو العلا طبيب المنتخب أن وجود ذلك الجهاز سيساعد على سرعة الاستشفاء والارتقاء بالمستوى الصحي والبدني للفريق المصري إذ يساهم في سرعة الاستشفاء والتأهيل للاعبين.

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