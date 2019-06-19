لاعبو أمم إفريقيا.. تعرف على عددهم في دوريات أوروبا والعالم العربي

الأربعاء، 19 يونيو 2019 - 12:24

كتب : FilGoal

كأس الأمم الإفريقية

552 لاعبا سيتواجدون في مصر لخوض غمار منافسات كأس الأمم الإفريقية، يلعبون في مختلف دوريات العالم، لكن أين يلعب العدد الأكبر منهم، هذا ما سنعرفه في السطور القادمة.

وتنطلق البطولة يوم الجمعة في مصر، في ظل وصول معظم الفرق إلى أرض الفراعنة.

وتتكون القائمة النهائية لكل منتخب من 23 لاعبا يحملون آمال بلادهم في حصد اللقب أو التمثيل المشرف على أقل تقدير.

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أصغر لاعب في البطولة هو التونسي مارك لامتي البالغ من العمر 18 عاما، بينما الأكبر سنا هو نابي موسى ياتارا حارس غينيا المولود يوم 12 يناير 1984.

ويستعرض FilGoal.com عدد اللاعبين في الدوريات الأوروبية الكبرى، والدوريات العربية.

دوريات فرنسا.. 91 لاعبا

دوريات إنجلترا.. 44 لاعبا

دوريات إسبانيا.. 19 لاعبا

دوريات إيطاليا.. 15 لاعبا

دوريات ألمانيا.. 15 لاعبا

دوريات البرتغال.. 25 لاعبا

دوريات هولندا.. 8 لاعبين

دوريات بلجيكا.. 19 لاعبا

دوريات تركيا.. 28 لاعبا

الدوري المصري.. 24 لاعبا

الدوري التونسي.. 20 لاعبا

الدوري الجزائري.. 5 لاعبين

الدوري المغربي.. 4 لاعبين

ويتوزع الـ260 لاعبا الباقون في دوريات العالم.

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا على 6 مجموعات لأول مرة في تاريخ المسابقة الإفريقية.

من المجموعات الـ6، سيتأهل البطل والوصيف وأفضل 4 ثوالث.

سيتم وضع الـ6 ثوالث في جدول منفصل مع نهاية مباريات الدور الأول، ويتأهل الـ4 الأوائل في ذلك الجدول.

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

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