مؤتمر الكونغو - إيبينجي: لا أعذار لدينا رغم ارتفاع الحرارة.. والقائد: سنقاتل للتأهل
الأربعاء، 19 يونيو 2019 - 12:03
كتب : عاطف شادي
قال فلوران إيبينجى المدير الفني لمنتخب الكونغو الديموقراطية، إن فريقه حضر للقاهرة من أجل الحصول على فرصته مثل بقية المنتخبات المشاركة في البطولة، مؤكدا "الفرصة متاحة للجميع ونسعى لاقتناص هذه الفرصة وتحقيق نتائج جيدة في الكان والوصول لأبعد نقطة ممكنة".
يوسف مولومبو
النادي : سيلتك
وأضاف إيبينجي خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة أوغندا يوم السبت المقبل أن فريقه هنا في كأس الأمم للمرة الثالثة ويسعى لأن تكون مشاركة مميزة.
ولكنه تطرق لارتفاع درجات الحرارة "الأمور صعبة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في مصر ولكننا في النهاية سنحاول التعامل مع الوضع ولا توجد هناك أعذار وسنقاتل لتحقيق أفضل النتائج رغم درجات الحرارة المرتفعة بشدة".
المدير الفني أضاف بأنه يختار المجموعة المناسبة للعب مع فريقه ويختار اللاعبين الأفضل في كل شيء ومن يستطيع تنفيذ أفكاري داخل الملعب.
مدرب الكونغو أشار إلى أنه سبق له اللعب في مصر أكثر من مرة ومواجهة المنتخب المصري صعبة للغاية وكذلك الأندية المصرية ولكن هدفنا واضح وهو الوصول لأبعد نقطة.
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وفي ذات السياق قال يوسف مولومبو قائد منتخب الكونغو إن "أمم افريقيا بطولة كبيرة وصعبة وبالتأكيد سنلعب علي تحقيق نتائج إيجابية للتأهل للدور التالي".
وأضاف مولومبو "درجة الحرارة جيدة ونعمل على التأقلم مع الأجواء وعموما سنقاتل للتأهل من المجموعة الأولي التي تضم منتخبات قوية للغاية".
وتابع خلال الموتمر الصحفي الذي عقد باستاد القاهرة قبل 48 ساعة من افتتاح بطولة أمم افريقيا 2019 "نضم لاعبين جيدين والجميع مستعد للبطولة والأسابيع الأخيرة عملنا بجدية ونمتلك إمكانيات رائعة ونلعب كفريق جماعي وهذا ما يميزنا وسنلعب بطريقة دفاعية أمام الفرق الكبري ونعرف جيدا كيف ندافع أمام المنتخبات الكبرى".
وأتم "سنلعب للفوز على أوغندا ولا نسعى لأن نكون أفضل فريق ثالث بل للعب على المركز الأول أو الثاني، وقادرين علي ذلك".
ويلعب مصر وزيمبابوي في المجموعة الأولى التي تضم أيضا الكونغو الديموقراطية وأوغندا (تعرف على كل مواعيد مباريات أمم إفريقيا).
وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا على 6 مجموعات لأول مرة في تاريخ المسابقة الإفريقية.
من المجموعات الـ6، سيتأهل البطل والوصيف وأفضل 4 ثوالث.
سيتم وضع الـ6 ثوالث في جدول منفصل مع نهاية مباريات الدور الأول، ويتأهل الـ4 الأوائل في ذلك الجدول.
وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.
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