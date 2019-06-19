مؤتمر الكونغو - إيبينجي: لا أعذار لدينا رغم ارتفاع الحرارة.. والقائد: سنقاتل للتأهل

قال فلوران إيبينجى المدير الفني لمنتخب الكونغو الديموقراطية، إن فريقه حضر للقاهرة من أجل الحصول على فرصته مثل بقية المنتخبات المشاركة في البطولة، مؤكدا "الفرصة متاحة للجميع ونسعى لاقتناص هذه الفرصة وتحقيق نتائج جيدة في الكان والوصول لأبعد نقطة ممكنة".

وأضاف إيبينجي خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة أوغندا يوم السبت المقبل أن فريقه هنا في كأس الأمم للمرة الثالثة ويسعى لأن تكون مشاركة مميزة.

ولكنه تطرق لارتفاع درجات الحرارة "الأمور صعبة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في مصر ولكننا في النهاية سنحاول التعامل مع الوضع ولا توجد هناك أعذار وسنقاتل لتحقيق أفضل النتائج رغم درجات الحرارة المرتفعة بشدة".