إلغاء ودية جنوب إفريقيا وأنجولا بمصر قبل ساعات من انطلاقها

ألغيت مباراة جنوب إفريقيا وأنجولا الودية التي كانت من المفترض أن تقام مساء الأربعاء بمصر استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية 2019.

وتنطلق البطولة يوم الجمعة في مصر، في ظل وصول معظم الفرق إلى أرض الفراعنة.

وذكر الحساب الرسمي لمنتخب جنوب إفريقيا على تويتر صباح الأربعاء: "لقد ألغت أنجولا المباراة الودية التي كان من المفترض إقامتها اليوم بدعوى قلة التدريب".

وأضاف البيان "قال أفراد الجهاز الفني لمنتخب أنجولا إن اللاعبين لم يتدربوا منذ وصولهم إلى مصر قبل يومين".

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ويتواجد منتخب جنوب إفريقيا في المجموعة الرابعة مع المغرب وكوت ديفوار وناميبيا.

بينما يلعب المنتخب الأنجولي مع تونس ومالي وموريتانيا في المجموعة الخامسة.

Bafana Bafana warming up before training at Aero Sports Center in Cairo, Egypt on Tuesday afternoon. pic.twitter.com/KuZer648xC — Bafana Bafana (@BafanaBafana) June 18, 2019

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا على 6 مجموعات لأول مرة في تاريخ المسابقة الإفريقية.

من المجموعات الـ6، سيتأهل البطل والوصيف وأفضل 4 ثوالث.

سيتم وضع الـ6 ثوالث في جدول منفصل مع نهاية مباريات الدور الأول، ويتأهل الـ4 الأوائل في ذلك الجدول.

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

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