موندو ديبورتيفو تكشف رسالة نيمار إلى الخليفي "أريد العودة إلى منزلي"

الأربعاء، 19 يونيو 2019 - 11:04

كتب : FilGoal

نيمار - ميسي

يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد تطورات كبيرة في عملية انتقال نيمار من باريس سان جيرمان والعودة مجددا إلى برشلونة كما يشاع في الصحافة العالمية.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

برشلونة

ارتبط اسم نيمار بقوة في الأيام القليلة الماضية للعودة مرة أخرى إلى برشلونة بسبب غضبه من الاستمرار في باريس سان جيرمان.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن هناك تواصل قد حدث بين نيمار وزملائه في برشلونة وهناك ترحيب كبير من لاعبي الفريق الكتالوني بعودة زميلهم البرازيلي.

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وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو إلى وجود تطورات في عملية انتقال نيمار إلى برشلونة بعد حديث اللاعب مع ناصر الخليفي مالك النادي الفرنسي.

وكشفت الصحيفة عن حديث دار بين نيمار والخليفي وقال فيه اللاعب البرازيلي: "أنا أريد العودة إلى منزلي مجددا والذي لم يكن يجب أن أغادره، لا أريد اللعب هنا أكثر من ذلك".

وأوضح التقرير إلى أن الفرنسي عثمان ديمبيلي سيكون جزءا من الصفقة ليعوض غياب نيمار في باريس سان جيرمان.

وأضاف التقرير أن اللاعب الفرنسي لا يمانع مطلقا في الرحيل إلى باريس سان جيرمان بل سيكون سعيدا باللعب بجوار زميله كيليان مبابي.

وأشار التقرير إلى تواصل نيمار مع مالك منزله القديم في برشلونة وأبلغه رغبته في الشراء وعدم الاستئجار لنية اللاعب البرازيلي في اصطحاب والدته وشقيقته حتى لا يضطر للمغادرة إلى البرازيل كثيرا والتركيز مع الفريق الكتالوني.

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نيمار برشلونة باريس سان جيرمان

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