بالفيديو - السامبا تسجل مرتين والـVAR يلغي الأهداف.. البرازيل تتعادل مع فنزويلا

مباراة الأهداف غير المحتسبة.. هذا هو العنوان الأنسب لمواجهة البرازيل وفنزويلا في كوبا أمريكا.

تعادل سلبي لمنتخب البرازيل الذي يستضيف بطولة كوبا أمريكا على أرضه ضد فنزويلا ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات، في مباراة كان البطل الأول لها هو الـVAR.

3 مرات تهتز شباك مرمى فنزويلا بأقدام لاعبي البرازيل، لكن النتيجة في النهاية هي التعادل السلبي.

هدف أول ملغي بسبب خطأ من فيرمينو مهاجم البرازيل ضد مدافع فنزويلا، ثم هدفين ألغاهم الـVAR بعد احتسابهم للسامبا.

بهذه النتيجة وصل منتخب البرازيل للنقطة الرابعة متصدرا المجموعة الأولى وارتفع رصيد منتخب فنزويلا إلى النقطة الثانية في المركز الثالث.

وصف المباراة

سيطر منتخب البرازيل على المباراة منذ بدايتها وكان المستحوذ على مجريات اللعب ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى فنزويلا.

وظهرت خطورة السامبا على مرمى فنزويلا لأول مرة في الدقيقة 10 بتسديدة قوية من ديفيد نيريس ذهبت خارج الملعب.

ورد سالمون روندون مهاجم فنزويلا بقوة على البرازيل بضربة رأسية رائعة أنقذها الحارس أليسون بصعوبة كادت تمنح الضيوف الهدف الأول في الدقيقة 19.

هدف أول غير محتسب

وشهدت الدقيقة 38 أول هدفا للبرازيل في المباراة غير محتسبا وسجله روبيرتو فيرمينو لكن الحكم أشار إلى وجود خطأ على مهاجم ليفربول ضد مدافع فنزويلا.

مع بداية الشوط الثاني دفع تيتي المدير الفني للبرازيل بالمهاجم جابريال خيسوس بدلا من ريتشارليسون لتنشيط الهجوم.

ولم يتنظر كثيرا تيتي لإجراء التغيير الثاني ودفع بلاعب وسط مانشستر سيتي فيرناندينيو بدلا من كاسيميرو.

هدف ثان ملغي

واستمر ضغط البرازيل الذي أسفر عن هدفا في الدقيقة 59 سجله خيسوس وبعد احتساب الهدف عاد حكم المباراة إلى الإعادة بالفيديو (VAR) ليشير إلى عدم احتساب الهدف بسبب وجود تسلل على فيرمينو الذي مرر الكرة إلى خيسوس أمام المرمى.

وأخيرا دفع تيتي بالمهاجم إيفرتون لاعب فريق جريميو البرازيل بدلا من ديفيد نيريس.

هدف ثالث ملغي

وبالفعل انطلق إيفرتون بالكرة واخترق الناحية اليسرى ثم أرسل عرضية قابلها كوتينيو بتسديدة سكنت الشباك في الدقيقة 86 مسجلا الهدف الأول للبرازيل.

لكن مرة ثانية في المباراة عاد الحكم إلى الإعادة بالفيديو (VAR) ليقرر إلغاء الهدف بداعي وجود لمسة يد على فيرمينو.

وفي الدقائق المتبقية من المباراة اندفع منتخب البرازيل للهجوم بقوة في محاولة لتسجيل هدف الفوز لكن دون فائدة لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي.

اقرأ أيضا:

أيمن أشرف وأحمد منصور.. ماذا قدم ثنائي مصر في وديتي تنزانيا وغينيا

بالفيديو – عبد الستار صبري يحكي عن خلافه مع مورينيو.. واتهام البرتغالي بالـ"عنصرية"

الانتصار المئوي وإنهاء 12 عاما من العجاف في أبرز ما فاتك في كوبا أمريكا

كل مخاوف 2017 تندثر قبل 2019.. ولكن لدى منتخب مصر مشاكل جديدة

جنوب إفريقيا 96.. حين تمنح الكرة أملا للحياة وتعيد بناء أمة مكلومة