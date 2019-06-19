بالفيديو - بيرو تعاقب بوليفيا وتضع قدما في ربع نهائي كوبا أمريكا

دوّن المنتخب البيروفي أولى انتصاراته في كوبا أمريكا 2019 بالفوز على نظيره البوليفي بثلاثة أهداف مقابل هدف في افتتاح مباريات الجولة الثانية.

بيرو فشلت في الفوز على فنزويلا في الجولة الأولى بينما سقطت بوليفيا أمام البرازيل بثلاثية نظيفة في افتتاح البطولة.

باولو جيريرو نجح في دخول قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة بعدما عدّل النتيجة وأضاف هدفه الثاني عشر في البطولة معادلا التشيلي إدواردو فارجاس.

جيفرسون فارفان سجل هدفا تاريخيا بعدما أضاف هدف التقدم في المباراة ليصبح الأول له في كوبا أمريكا منذ نسخة 2004.

فارق 15 عاما بين هدفه الأول والثاني في كوبا أمريكا أي ما يعادل 5457 يوما لصالح مهاجم لوكومتيف موسكو الروسي.

وصف المباراة

حاول منتخب بيرو التقدم مبكرا من أجل عدم تكرار ما حدث في اللقاء السابق، لكن على عكس المتوقع تقدم المنتخب البوليفي بهدف.

تقنية الفيديو ساهمت في احتساب ركلة جزاء لبوليفيا بعد لمسة يد على كارلوس زامبورانو حولها ميرتينز مورينو لهدف في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل باولو جيريرو هدف التعادل بعدما تلقى بينية رائعة من كريستيان كويفا.

مهاجم الأنكا مر من المدافع بمهارة كبيرة ثم راوغ الحارس ليودع الكرة في الشباك لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وبعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني ومن عرضية من القائد جيريرو، أودعها فارفان برأسية قوية في الشباك ليقلب الأوضاع لصالح الأحمر والأبيض.

البديل إديسون فلوريس نجح في الدقيقة السادسة من الوقت البديل تسجيل هدف بيرو الثالث من انفراد راوغ فيه الحارس والمدافع ليضعها من فوقهم "لوب" في المرمى.

ليرفع المنتخب البيروفي رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة مؤقتا لحين إقامة مباراة البرازيل وفنزويلا، فيما تعقدت مهمة بوليفيا بخسارة ثانية على التوالي دون نقاط.

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