إل موندو: ميسي طلب إعادة نيمار إلى برشلونة

طلب الأرجنتيني ليونيل ميسي من جوسيب بارتوميو رئيس برشلونة إعادة نيمار للفريق الكتالوني من جديد بدلا من التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان

فوفقا لصحيفة "إل موندو" الإسبانية، تدرس إدارة برشلونة إعادة ضم نيمار الذي رحل في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي بعد دفع قيمة الشرط الجزائي.

واحدة من الصفقات الذي يتم العمل عليها تتضمن الفرنسي الذي لا يزال لاعبا لأتليتكو مدريد الإسباني رغم إعلان الرحيل بنهاية الموسم.

إذ يدرس برشلونة انتقال الفرنسي لباريس سان جيرمان بعدما تتقلص قيمة الشرط الجزائي من 200 مليون إلى 120 بدءا من الأول من يوليو.

جريدة "ليكيب" الفرنسية قالت منذ أيام أن النادي الباريسي لا يمانع بيع نيمار في الصيف بشرط وحيد (طالع التفاصيل).

وكان ريال مدريد وبرشلونة من أبرز المهتمين بضم اللاعب رقم 10 في النادي الباريسي.

ما قد يعيق الصفقة حال نجاح برشلونة في انضمام جريزمان لباريس وعودة البرازيلي هو راتبه المرتفع الذي يصل إلى 36.8 مليون يورو والذي سيتطلب تخفيضه.

وشارك نيمار في 28 مباراة هذا الموسم مع باريس سان جيرمان ونجح في تسجيل 23 هدفا وصناعة 13.

ويمتد عقد نيمار مع سان جيرمان حتى 2022 وتوج مع النادي الفرنسي بـ 5 ألقاب، الدوري الفرنسي مرتين والكأس مرة وكأس الرابطة مرة وكأس السوبر مرة.

قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان، تألق نيمار بقميص برشلونة ولعب 186 مباراة في كل البطولات ونجح في تسجيل 105 هدفا وصناعة 76.

ورفع نيمار مع برشلونة لقب دوري أبطال أوروبا مرة والدوري الإسباني مرتين وكأس إسبانيا 3 مرات والسوبر مرة وكأس العالم للأندية مرتين، في 4 سنوات مع رفاق ليونيل ميسي.

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