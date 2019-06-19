بالفيديو - وصول بعثة منتخب الجزائر إلى مصر

الأربعاء، 19 يونيو 2019 - 00:30

كتب : FilGoal

منتخب الجزائر

وصلت بعثة منتخب الجزائر إلى مطار القاهرة استعدادا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا مصر 2019.

وقضى منتخب الجزائر معسكر الإعداد للبطولة في الدوحة تخلله مباراتين وديتين أمام كل من مالي وبوروندي.

منتخب الجزائر يقع في المجموعة الثالثة للبطولة بجانب كل من السنغال وكينيا وتنزانيا.

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ويفتتح محاربو الصحراء مبارياتهم في أمم إفريقيا بمواجهة كينيا يوم 23 يونيو الجاري بملعب الدفاع الجوي.

ثم يلعب منتخب الجزائر ضد السنغال يوم 27 يونيو في استاد الدفاع الجوي، قبل أن يختتم مباريات المجموعة يوم 1 يوليو ضد تنزانيا في ملعب السلام.

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