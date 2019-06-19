بالفيديو - وصول بعثة منتخب الجزائر إلى مصر

وصلت بعثة منتخب الجزائر إلى مطار القاهرة استعدادا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا مصر 2019.

وقضى منتخب الجزائر معسكر الإعداد للبطولة في الدوحة تخلله مباراتين وديتين أمام كل من مالي وبوروندي.

منتخب الجزائر يقع في المجموعة الثالثة للبطولة بجانب كل من السنغال وكينيا وتنزانيا.

ويفتتح محاربو الصحراء مبارياتهم في أمم إفريقيا بمواجهة كينيا يوم 23 يونيو الجاري بملعب الدفاع الجوي.

ثم يلعب منتخب الجزائر ضد السنغال يوم 27 يونيو في استاد الدفاع الجوي، قبل أن يختتم مباريات المجموعة يوم 1 يوليو ضد تنزانيا في ملعب السلام.

اقرأ أيضا:

أيمن أشرف وأحمد منصور.. ماذا قدم ثنائي مصر في وديتي تنزانيا وغينيا

بالفيديو – عبد الستار صبري يحكي عن خلافه مع مورينيو.. واتهام البرتغالي بالـ"عنصرية"

الانتصار المئوي وإنهاء 12 عاما من العجاف في أبرز ما فاتك في كوبا أمريكا

كل مخاوف 2017 تندثر قبل 2019.. ولكن لدى منتخب مصر مشاكل جديدة

جنوب إفريقيا 96.. حين تمنح الكرة أملا للحياة وتعيد بناء أمة مكلومة