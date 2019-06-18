استعدادات أمم إفريقيا - مهاجم هدرسفيلد يقود بنين لفوز ودي ثلاثي على موريتانيا

فازت بنين على نظيرتها موريتانيا في مباراة ودية بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، استعدادا لمنافسات كأس الأمم الإفريقية 2019.

وسجّل ستيف موني مهاجم هدرسفيلد تاون كل أهداف بنين في المباراة بالدقايق 42، و61، و81.

فيما سجل مختار سيدي الحسن هدف موريتانيا الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 47.

ليرفع موني أهدافه الدولية إلى 6، فيما سجّل سيدي الحسن هدفه الدولي الثالث مع المرابطين.

المباراة التي أقيمت في مدينة مراكش المغربية، كانت الاختبار الودي الأخير للمنتخبين، قبل التوجه إلى مصر للمشاركة في البطولة.

موريتانيا تشارك لأول مرة، وتتواجد في المجموعة الخامسة رفقة: تونس، ومالي، وأنجولا.

فيما تتواجد بنين في المجموعة السادسة رفقة: الكاميرون، غانا، غينيا بيساو.

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