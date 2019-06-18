من هنا بدأ كل شيء.. رسميا – أفيلاي يعود لـ آيندهوفن

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 - 19:09

كتب : FilGoal

أفيلاي

أعلن نادي بي إس في آيندهوفن الهولندي، عن التوقيع مع لاعبه السابق إبراهيم أفيلاي.

صانع الألعاب صاحب الـ33 عاما، انضم إلى آيندهوفن في عمر العاشرة عام 1996، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2004.

ليخوض في الـ6 مواسم التالية 217 مباراة مع آيندهوفن، مسجلا 39 هدفا، وصنع 24 هدفا، وساهم في تتويجه بالدوري الهولندي 4 مرات، وكأس هولندا مرة، وكأس السوبر الهولندي مرة.

لينتقل بعدها إلى برشلونة في يناير 2011 مقابل 3 ملايين يورو، لكنه تعرض لكثير من الإصابات في السنوات اللاحقة التي شهدت لعبه لأندية: شالكه، أوليمبياكوس، ستوك سيتي، قبل أن يعود لمنزله.

ويمتلك اللاعب صاحب الأصول المغربية 53 مباراة دولية مع هولندا ما بين 2007 و2016، سجل خلالهم 7 أهداف.

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