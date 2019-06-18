من هنا بدأ كل شيء.. رسميا – أفيلاي يعود لـ آيندهوفن
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 - 19:09
كتب : FilGoal
أعلن نادي بي إس في آيندهوفن الهولندي، عن التوقيع مع لاعبه السابق إبراهيم أفيلاي.
إبراهيم أفيلاي
النادي : ستوك سيتي
صانع الألعاب صاحب الـ33 عاما، انضم إلى آيندهوفن في عمر العاشرة عام 1996، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2004.
07-03-2019: 🔙🏋️♂️
18-06-2019: 🏠💪#WelcomehomeIbi— PSV (@PSV) June 18, 2019
ليخوض في الـ6 مواسم التالية 217 مباراة مع آيندهوفن، مسجلا 39 هدفا، وصنع 24 هدفا، وساهم في تتويجه بالدوري الهولندي 4 مرات، وكأس هولندا مرة، وكأس السوبر الهولندي مرة.
لينتقل بعدها إلى برشلونة في يناير 2011 مقابل 3 ملايين يورو، لكنه تعرض لكثير من الإصابات في السنوات اللاحقة التي شهدت لعبه لأندية: شالكه، أوليمبياكوس، ستوك سيتي، قبل أن يعود لمنزله.
ويمتلك اللاعب صاحب الأصول المغربية 53 مباراة دولية مع هولندا ما بين 2007 و2016، سجل خلالهم 7 أهداف.
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