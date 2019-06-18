روهر: هدفنا الأساسي المربع الذهبي.. الجميع في نيجيريا ينتظر الكأس

أعرب الألماني جيرنوت روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا عن تطلعه للظهور بشكل يليق بسمعة الكرة النيجيرية في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وقال روهر في تصريحات صحفية: "الوصول للأدوار النهائية يتطلب المرور عبر عدة محطات وتركيزنا حاليا على المباراة الافتتاحية للنسور الخضراء".

وأوضح "هدفنا الأساسي الوصول للمربع الذهبي على أقل تقدير لأن منتخب نيجيريا يحتل - قبل خوض البطولة - المركز التالت بإفريقيا من حيث التصنيف الدولي".

وتابع "منتخب نيجيريا يمتلك مزيجا من الخبرات والعناصر الشابة التي لديها الرغبة والإصرار لتحقيق أهداف الجهاز الفني وطموحات الجماهير النيجيرية".

وأكمل حديثه "تغيبنا عن النسختين السابقتين، ومنتخب نيجيريا حينما يشارك فإنه عادة ما يذهب بعيدا ويصل للنهائيات. الجميع في نيجيريا ينتظر الأداء الجيد لفريقهم وينتظرون الكأس".

وتحدث عن الغيابات قائلا: "يفتقد الفريق لاعبا واحدا وهو تيرون إيبويهي الذي يعاني من الإصابة منذ أربعة أشهر".

كما أشار إلى مشكلة حراسة المرمى "إنها قابلة للحل حيث يمتلك الفريق حارس صغير السن واثنين من حراس المرمى الآخرين أصحاب الخبرة وقد ظهرا بشكل جيد خلال المباراة الودية الأخيرة أمام السنغال".

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وألقى الضوء على أحد لاعبي فريقه وهو صامويل شوكوويز وهو من العناصر الشبابية حيث يبلغ من العمر 19 عاما، ويلعب بأحد الفرق الإسبانية، مؤكدا أنه سيكون أحد مفاجآت فريقه.

وعن تجربة فريقه الودية أمام السنغال: "المباراة كانت جيدة، لم يظهر الفريق بأفضل مستوياته نظرا لغياب بعض اللاعبين للإجهاد، ولكن رغم ذلك ظهر فريقه بشكل جيد وكانت اختبار جيد على ملعب جيد".

وأكد أن تركيزه منصب على المباراة الأولى التي دائما ما تكون الأهم، وقال: "لذلك علينا أن نكون على أتم استعداد لها".

وعن تنظيم مصر لبطولة أمم أفريقيا، أشار روهر الي أنه تابع المباراة الودية الأخيرة التي جمعت بين مصر وغينيا "كانت مباراة رائعة حرصت على مشاهدتها للإطلاع على مستوى منتخب غينيا الذي يقع معنا في نفس المجموعة".

وأردف روهر "جميع الأمور داخل معسكر الفريق تسير بشكل جيد، مشكلتنا الوحيدة كانت معاناة بعض اللاعبين من الإرهاق".

واختتم تصريحاته معبرا عن سعادته بالإقامة في مصر "سعادتى زادت بالفرصة التي أتيحت لى وللاعبي فريقي بزيارة قناة السويس".

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