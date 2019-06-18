محمد فضل يعلن عن الناقل الرسمي لكأس الأمم ويكشف كيف تطلب حافلة للذهاب للاستاد

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية ومحمد فضل مدير البطولة عن شركة سويفل كناقل رسمي في مؤتمر حضره أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة ومسؤولي الشركة المصرية.

وقال محمد فضل في المؤتمر الصحفي الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة: "في مصر فقط لازال الجمهور يذهب إلى الاستاد بسيارته، وقد حان الوقت لتغيير ذلك بتوفير وسائل نقل جماعية مريحة ومناسبة وتجعل رحلة التشجيع أسهل وأمتع وهذا ما دفع اللجنة المنظمة للتعاقد مع شركة سويفل لتكون الناقل الرسمي للبطولة".

وأضاف فضل "نهتم بكل تفصيلة في رحلة المشجع، وفرنا كل شيء ممكن داخل الاستاد له من مقاعد جديدة ودورات مياة نظيفة وجامع كبير وأماكن مجهزة لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، كل شيء".

وتابع "وحتى تكتمل التجربة الجديدة للمشجع كنا نحتاج إلى شريك يقدم لنا حلولا جديدة في وسائل النقل".

٤ حلول

وشرح محمود نوح رئيس قطاع العمليات في سويفل أن هناك ٤ حلول يقدمها التطبيق على الهاتف:

وقال نوح: "على التطبيق ستجد جميع مباريات البطولة، تستطيع اختيار المباراة التي ترغب في حضورها وتملك تذكرتها وهنا ستجد ٦٠٠ خط داخل القاهرة يمكنك اختيار انسبهم حتى تحجز مقعدا في حافلة مريحة".

وتابع "يمكنك أن تحجز حافلة كاملة لو كان عدد المرافقين معك كبيرا".

وأضاف "كذلك تجد لدينا وسائل نقل خارج القاهرة، والحل الرابع هو الحافلات الصغيرة. نحن نقدم حافلات عند محطات المترو تنقلك مباشرة إلى داخل الاستاد".

وشدد "حلول سويفل تخدم ٤٠ الفا من الجمهور في يوم المباراة وهذا أمر نفخر به بكل تأكيد".

وأعلن محمد فضل في المؤتمر عن اتفاقه مع الشركة على أن تتبرع ب ١٥٠ ألف جنيه لمستشفى علاج أمراض القلب التابعة لمؤسسة مجدي يعقوب.

وأتم "نهدف إلى أن تخدم البطولة الأفكار الخيرة التي تعود على البلاد بالنفع وتخدم كل الفئات التي تحتاج إلى الدعم".

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