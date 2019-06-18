نيستا يتولى قيادة فروزينوني

أعلن نادي فروزينوني الإيطالي رسميا تعيين أليساندرو نيستا مديرا فنيا للفريق الذي هبط من دوري الدرجة الأولى.

ويقود نيستا الفريق الإيطالي في دوري الدرجة الثانية الموسم المقبل ولمدة عامين.

ويتم تقديم نيستا يوم الأربعاء الساعة 10:30 صباحا لوسائل الإعلام للحديث عن طموحاته مع فريق فروزينوني.

وحل نيستا مدافع لاتسيو وميلان الأسبق بدلا من ماركو باروني الذي جاء في منتصف الموسم الماضي ولم يتمكن من تجنب هبوط الفريق.

واحتل فروزينوني المركز 19 في ترتيب الدوري الإيطالي وقبل الأخير بعد حصد 25 نقطة.

وهبط فروزينوني بجانب فريقي إمبولي وكييفو.

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