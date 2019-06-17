التشيرينجيتو: مانشستر يونايتد يرد على ريال مدريد بشأن بوجبا

بعد عدة صفقات نارية، لا يبدو ريال مدريد راضيا بما جمعه من لاعبين في سوق الانتقالات الصيفية الحالية بعد، والفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد هو الهدف المقبل.

اللاعب خرج بتصريحات نارية من العاصمة اليابانية طوكيو أمس الأحد، واعترف ببحثه عن تجربة جديدة في مكان آخر. (طالع التفاصيل)

لكن مانشستر يونايتد لن يجعل الأمور سهلة أمام نظيره ريال مدريد، ويبدو متمسكا جدا بنجمه الأغلى في تاريخه.

برنامج "التشيرينجيتو" الإسباني ذكر أن النادي الإنجليزي رد بالفعل على ريال مدريد، وأخبره أن بوجبا "ليس للبيع".

مانشستر يونايتد يرى أن بوجبا عنصر رئيسي في مشروع النادي، ولا ينوي التخلي عنه.

يتزامن هذا مع تقرير شبكة "سكاي سبورتس" الذي ذكرت فيه اقتناع مانشستر يونايتد باستمرار بوجبا مع الشياطين الحمر في الموسم المقبل.

وصرّح بوجبا أمس الأحد: "قد يكون هذا الوقت المناسب لخوض تحد جديد في مكان آخر".

وأضاف بوجبا "كما قلت سابقا، هناك الكثير من الكلام والكثير من التفكير".

وتابع نجم وسط منتخب فرنسا "أمضيت ثلاث سنوات في مانشستر يونايتد وكنت أقوم بعمل رائع، كانت هناك بعض اللحظات الطيبة وأخرى سيئة مثل الجميع في أي مكان آخر".

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