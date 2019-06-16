هل اقترب من ريال مدريد؟ بوجبا: حان الوقت لخوض تحدي جديد في مكان آخر

الأحد، 16 يونيو 2019 - 12:20

كتب : FilGoal

بوجبا - مانشستر يونايتد - توتنام

فتح بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا الباب أمام رحيله عن فريقه الإنجليزي هذا الموسم وسط تكهنات صحفية حول وجهته المقبلة.

بول بوجبا

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وارتبط اسم بول بوجبا الفترة الأخيرة بناديي ريال مدريد ويوفنتوس، وزادت التكهنات بانتقاله للملكي الإسباني بعد وصول زيدان على القيادة الفنية.

وقال بوجبا في تصريحات للصحفيين في طوكيو نقلتها صحيفة جارديان: "قد يكون هذا الوقت المناسب لخوض تحدي جديد في مكان آخر".

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وأضاف بوجبا "كما قلت سابقا، هناك الكثير من الكلام والكثير من التفكير".

وتابع نجم وسط منتخب فرنسا "أمضيت ثلاث سنوات في مانشستر وكنت أقوم بعمل رائع، كان هناك بعض اللحظات الطيبة وأخرى سيئة مثل الجميع في أي مكان آخر".

انتقل بوجبا إلى مانشستر يونايتد برقم قياسي بلغ 89.5 مليون جنيه استرليني في صيف 2016.

وأتم بوجبا تصريحاته "أعتقد بالنسبة لي أرى أنه قد يكون وقتا مناسبا لتحدي جديد في مكان آخر، أنا أفكر في هذا".

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بوجبا مانشستر يونايتد

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