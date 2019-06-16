تشكيل مصر - باهر والونش ومحمد الشناوي يبدأون آخر اختبار قبل كأس إفريقيا

استقر المدرب خافيير أجيرري مدرب منتخب مصر على الدفع بباهر المحمدي ومحمد النني ومحمد الشناوي وعمر جابر ومروان محسن منذ البداية أمام غينيا في مباراة ودية يوم الأحد على ملعب برج العرب.

ويسعى المكسيكي في آخر مباراة إعدادية لمصر قبل كأس إفريقيا للاطمئنان على الحالة الفنية والبدنية للفريق ومنح الفرصة للاعبين لم يشاركوا في مباراة ودية يوم الخميس أمام تنزانيا حسمها هدف أحمد المحمدي.

ويستهل الفراعنة كأس إفريقيا 2019 في ميدانهم أمام زيمبابوي يوم الجمعة في استاد القاهرة.

وجاء تشكيل مصر على النحو التالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد منصور - محمود حمدي "الونش" - باهر المحمدي - عمر جابر

وسط الملعب: محمود حسن "تريزيجيه" - طارق حامد - عبد الله السعيد - محمد النني - وليد سليمان

الهجوم: مروان محسن

ويجلس على دكة البدلاء بقية اللاعبين الـ12 الموجودين في قائمة مصر لخوض كأس إفريقيا.

وأجرى أجيرري 8 تغييرات على التشكيلة الأساسية التي بدأ بها مباراة تنزانيا، والتي شارك منذ بدايتها أحمد الشناوي وأحمد المحمدي ومحمود علاء وأحمد حجازي وأيمن أشرف ونبيل عماد وعمرو وردة وأحمد علي.

وتنطلق البطولة القارية المرتقبة يوم الجمعة وتلعب مصر المستضيفة في المجموعة الأولى مع زيمبابوي والكونغو الديموقراطية وأوغندا، وتشارك غينيا في المجموعة الثانية وتلعب ضد نيجيريا ومدغشقر وبوروندي.

وتبدأ مصر مشوارها أمام زيمبابوي ثم تواجه الكونغو الديموقراطية ثم أوغندا.

ويتأهل إلى الدور ثمن النهائي بطل ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

وتختتم المنافسات بالمباراة النهائية في 19 يوليو.



















































اقرأ أيضا:

حوار في الجول - إينياما يتحدث عن احتفاله "الغريب" مع الحكم.. ومواجهة فردية مع ميسي

غانا.. قصة حب عن بعد مع كرة القدم

رتب هدافي مصر في تاريخ كأس الأمم الإفريقية

هاني رمزي: جهاز منتخب مصر استقر على نسبة كبيرة من التشكيل الأساسي.. ونسينا الانتماء المحلي

مدن كرة القدم: الإسماعيلية