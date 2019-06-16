سكاي: أرسنال يرفض بيع توريرا.. وميلان يتجه للبدائل المتاحة

الأحد، 16 يونيو 2019 - 17:49

كتب : FilGoal

توريرا - أرسنال

رفض نادي أرسنال مناقشة فكرة بيع لاعبه لوكاس توريرا خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، رغم وجود اهتمام كبير من ميلان لضم اللاعب. وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي" الإيطالية.

وقال التقرير إن ماركو جيامباولو مدرب سامبدوريا الحالي والذي يقترب من تولي مهمة تدريب ميلان، يرغب في ضم لاعبه السابق.

توريرا صاحب الـ23 عاما انضم إلى أرسنال قادما من سامبدوريا في صيف 2018 بمبلغ 30 مليون يورو. ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

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ويستعد ميلان حسبما أشار التقرير للاتجاه إلى أهداف أخرى، مثل ستيفانو سينسي لاعب ساسولو.

وشارك توريرا خلال الموسم المنصرم في 50 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع 5 آخرين.

ورحل جاتوزو عن تدريب ميلان في نهاية الموسم المنصرم بعد فشله في حجز مقعدا للفريق بدوري أبطال أوروبا.

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