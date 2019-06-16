مدرب الجزائر يرشح السنغال والمغرب للقب ويصرح: سنقاتل من أجل كأس أمم إفريقيا

يعتقد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر أن منتخبي المغرب والسنغال هما الأقرب لاقتناص لقب كأس الأمم الإفريقية 2019.

وتنطلق البطولة الإفريقية في مصر يوم الجمعة المقبل.

وقال بلماضي في تصريحات أبرزتها جريدة الهداف الجزائرية: "ليس فقط نحن من نريد التتويج، هناك العديد من المنتخبات التي تريد ذلك وهي ربما أكثر جاهزية منا، على سبيل المثال المنتخب السنغالي الذي يمتلك نفس اللاعبين منذ حوالي 3 سنوات، ومنتخب المغرب مثله فهم يلعبون معا منذ فترة طويلة أيضا مع هيرفي رينار المتواجد منذ 3 سنوات، وهو ليس نفس حالة منتخب الجزائر، لأننا جهاز فني جديد".

وأضاف "ندرك بأن ذلك مهم جدا في كرة القدم، لكنني لن أختبئ وراء ذلك، حتى إن كانت أسباب جيدة، لأن المعالم، العمل والاستقرار عناصر مهمة في الكرة، لكنني أريد بعث رسالة قوية إلى اللاعبين، سنكون هناك ليس من أجل بطولة لمرحلة انتقالية، بل ذاهبون إلى هناك من أجل تقديم أقصى ما لدينا".

وأوضح "الحالة الذهنية للاعبين في مستويات عالية جدا، لديهم الرغبة في اللعب ودخول البطولة، حتى إن كان العمل شاقا جدا وطويلا كذلك. هدفنا هو الذهاب لأبعد حد ممكن، القتال معا من أجل التتويج بكأس إفريقيا".

ويتواجد المنتخب الجزائري في المجموعة الثالثة مع السنغال وكينيا وتنزانيا. (تعرف على كل مواعيد مباريات أمم إفريقيا)

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا على 6 مجموعات لأول مرة في تاريخ المسابقة الإفريقية.

من المجموعات الـ6، سيتأهل البطل والوصيف وأفضل 4 ثوالث.

سيتم وضع الـ6 ثوالث في جدول منفصل مع نهاية مباريات الدور الأول، ويتأهل الـ4 الأوائل في ذلك الجدول.

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

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