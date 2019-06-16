خالد بوطيب جاهز لمباراة ناميبيا

بعث عبد الرزاق هيفتي طبيب المنتخب المغربي برسالة اطمئنان لهيرفي رينار المدير الفني للفريق بشأن جاهزية خالد بوطيب مهاجم الزمالك للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وتنطلق البطولة الإفريقية في مصر يوم الجمعة المقبل.

وكشف مصدر في المنتخب المغربي لموقع سبورت 360 المغربي أن الإصابة التي يعاني منها بوطيب في الركبة لا تدعو للقلق، ولن تمنعه من خوض المونديال الإفريقي.

الأسبوع الماضي خاض بوطيب تدريبات منفردة بعد أن خلد لفترة راحة بأمر من المدرب هيرفي رينار بعدما شعر اللاعب بالإرهاق، كما كان يعاني من إصابة خفيفة على مستوى عضلة الساق.

أما الأسبوع الجاري فقد شهد إصابة أكثر من لاعب بمنتخب المغرب، مثل مروان داكوستا ونوصير المزراوي، اللذين اضطر رينار بالتشاور مع طبيب الأسود تجهيز برنامج بدني خاص لكلاهما ليكونا جاهزين للمباراة الأولى بالحدث الإفريقي.

ويتواجد أسود الأطلسي ضمن المجموعة الرابعة مع كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا.

ويبدأ مشوار المنتخب المغربي بمواجهة ناميبيا في الـ 23 من شهر يونيو، ثم يلعب أمام كوت ديفوار، ويختتم دور المجموعات بمواجهة جنوب إفريقيا. (تعرف على كل مواعيد مباريات أمم إفريقيا)

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا على 6 مجموعات لأول مرة في تاريخ المسابقة الإفريقية.

من المجموعات الـ6، سيتأهل البطل والوصيف وأفضل 4 ثوالث.

سيتم وضع الـ6 ثوالث في جدول منفصل مع نهاية مباريات الدور الأول، ويتأهل الـ4 الأوائل في ذلك الجدول.

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

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