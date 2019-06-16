نبيل معلول: لقب أمم إفريقيا بين الرباعي العربي والسنغال

الأحد، 16 يونيو 2019 - 15:48

كتب : FilGoal

مصر - المغرب

يعتقد نبيل معلول المدير الفني السابق لمنتخب تونس أن لقب كاس الامم الإفريقية 2019 سيذهب إلى أحد المنتخبات العربية الكبرى أو السنغال.

وتنطلق بطولة أمم إفريقيا يوم الجمعة المقبل على أرض مصر بمشاركة 24 فريقا.

وقال معلول في تصريحات أبرزتها جريدة الشروق الجزائرية إن اللقب لن يخرج عن 5 منتخبات، هي مصر وتونس والجزائر والمغرب والسنغال.

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وأوضح أن المنتخب التونسي يملك جيلا مميزا للغاية، ووصل للمركز 14 عالميا، وبالتالي سيكون تتويجه بالبطولة، أمرا منطقيا".

منتخب مصر في المجموعة الأولى مع زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية، بينما يلعب المنتخبان الجزائري والسنغالي في المجموعة الثالثة مع كينيا وتنزانيا.

أما المنتخب المغربي فيلعب في المجموعة الرابعة رفقة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا ونامبيا.

بينما يظهر منتخب تونس في المجموعة الخامسة مع مالي وموريتانيا وأنجولا.

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وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا على 6 مجموعات لأول مرة في تاريخ المسابقة الإفريقية.

من المجموعات الـ6، سيتأهل البطل والوصيف وأفضل 4 ثوالث.

سيتم وضع الـ6 ثوالث في جدول منفصل مع نهاية مباريات الدور الأول، ويتأهل الـ4 الأوائل في ذلك الجدول.

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

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