الهداف: أزمة جديدة في معسكر الجزائر.. اشتباك بين أفراد الجهاز الفني

كشفت صحيفة "الهداف" عن أزمة جديدة في معسكر منتخب الجزائر لمنافسات كأس الأمم الإفريقية 2019.

الجزائر تتواجد في المجموعة الثالثة بالبطولة التي تنطلق يوم الجمعة المقبل، رفقة: السنغال، كينيا، تنزانيا.

ولا تبدو الأمور مستقرة للغاية في معسكر الجزائر المقام في قطر بحسب الصحيفة التي أشارت إلى انسحاب ألكسندر دلال المعد البدني للمنتخب، بعد خلال جمعه بأحد أعضاء الجهاز الفني.

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الصحيفة ذكرت أن دلال غادر المعسكر "بسبب سوء تفاهم وتشابكه مع أحد أعضاء الطاقم الفني".

وأضافت أن المدرب جمال بلماضي يحاول "إقناع دلال بالعدول عن قراره في انتظار وصول خير الدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائري".

تأتي هذه الأزمة بعد أيام قليلة من استبعاد اللاعب هاريس بلقبلة من المعسكر بعد كشفه عن مؤخرته أثناء بث مباشر لزميله ألكسندر أوكيدجا الذي كان يلعب "فورتنايت".

ليتم تعويضه بـ أندي دولور مهاجم مونبلييه في القائمة النهائية، قبل أن يعتذر بلقبلة عن تصرفه ويصرح أنه لم يكن يدري أنه بث مباشر.

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