الهداف: أزمة جديدة في معسكر الجزائر.. اشتباك بين أفراد الجهاز الفني

الأحد، 16 يونيو 2019 - 15:33

كتب : زكي السعيد

منتخب الجزائر

كشفت صحيفة "الهداف" عن أزمة جديدة في معسكر منتخب الجزائر لمنافسات كأس الأمم الإفريقية 2019.

الجزائر تتواجد في المجموعة الثالثة بالبطولة التي تنطلق يوم الجمعة المقبل، رفقة: السنغال، كينيا، تنزانيا.

ولا تبدو الأمور مستقرة للغاية في معسكر الجزائر المقام في قطر بحسب الصحيفة التي أشارت إلى انسحاب ألكسندر دلال المعد البدني للمنتخب، بعد خلال جمعه بأحد أعضاء الجهاز الفني.

أخبار متعلقة

إصابة نجم زيمبابوي في الركبة.. ومنتخبه يوضح موقفه من الافتتاح أمام مصر مالي تشارك بشكل طبيعي في أمم إفريقيا بعد مواجهة خطر الاستبعاد غانا.. قصة حب عن بعد مع كرة القدم كاف يختار محمود الخطيب سفيرا لكأس الأمم الإفريقية 2019

اقرأ: الجزائر.. منتخب التحرير لتعريف إفريقيا "شكون إحنا"

الصحيفة ذكرت أن دلال غادر المعسكر "بسبب سوء تفاهم وتشابكه مع أحد أعضاء الطاقم الفني".

وأضافت أن المدرب جمال بلماضي يحاول "إقناع دلال بالعدول عن قراره في انتظار وصول خير الدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائري".

تأتي هذه الأزمة بعد أيام قليلة من استبعاد اللاعب هاريس بلقبلة من المعسكر بعد كشفه عن مؤخرته أثناء بث مباشر لزميله ألكسندر أوكيدجا الذي كان يلعب "فورتنايت".

ليتم تعويضه بـ أندي دولور مهاجم مونبلييه في القائمة النهائية، قبل أن يعتذر بلقبلة عن تصرفه ويصرح أنه لم يكن يدري أنه بث مباشر.

اقرأ: الجزائر 1990: ملحمة بطولة استغرق تحضيرها 10 سنوات.. وكانت بداية النهاية

اقرأ أيضا:

غانا.. قصة حب عن بعد مع كرة القدم

رتب هدافي مصر في تاريخ كأس الأمم الإفريقية

هاني رمزي: جهاز منتخب مصر استقر على

مدن كرة القدم: الإسماعيلية

شوبير: مشاركة فريق في بطولتين خارجيتين مرفوض بعنف وبشدة.. لن نكرر كارثة هذا الموسم

الجزائر مصر 2019 كأس الأمم الإفريقية كأس الأمم الإفريقية 2019

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - استعدادات أمم إفريقيا.. المغرب يخسر بثلاثية أمام زامبيا قبل السفر إلى مصر 15 دقيقة | مصر 2019
مباشر استعدادات أمم إفريقيا - مصر 0 غينيا 0.. السعيد كاد يسجل من ركلة حرة 18 دقيقة | مصر 2019
كيتا: صلاح قدوة.. اعتبرني شقيقه الأصغر في ليفربول 42 دقيقة | مصر
لاسارتي: سأحب العودة لـ تشيلي يوما ما.. أتمنى أن تعطيني الكرة فرصة لتحقيق حلمي ساعة | مصر
أحمد حسن يختار لـ في الجول "أفضل لاعب في تاريخ منتخب مصر" ساعة | مصر 2019
الخليفي: سياسة التعاقد مع النجوم انتهت.. والباب مفتوح أمام من يريد الرحيل ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 قوائم أمم إفريقيا - استبعاد معلول من قائمة تونس النهائية.. وضم ساسي 2 ميرور: صلاح رفض ريال مدريد ويوفنتوس.. ومصدر قلق لـ ليفربول بعد 12 شهرا 3 اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في الدوري والكأس والسوبر 4 مدرب منتخب مصر: ما فعله صلاح في إجازته = ملايين

قد ينال إعجابك