شوبير: مشاركة فريق في بطولتين خارجيتين مرفوض بعنف وبشدة.. لن نكرر كارثة هذا الموسم

الأحد، 16 يونيو 2019 - 11:43

كتب : محرر في الجول

مرتضى منصور - هاني أبو ريدة - أحمد شوبير

قال أحمد شوبير عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إن اللجنة التي شكلها مجلس إدارة اتحاد الكرة لصياغة لوائح مسابقات في الموسم الجديد رفضت بعنف وبشدة مشاركة أي فريق في بطولتين خارجيتين.

وأضاف شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف ام "اللجنة رفضت بعنف وبشدة مشاركة أي فريق في البطولتين العربية والإفريقية، وأبلغت اتحاد الكرة بذلك، إنها خطوة أولى لوضع لوائح صارمة وأحكام اللجنة قبضتها على الأمور".

وتابع نائب رئيس اتحاد الكرة "مشاركة فريق في بطولتين خارجيتين معناه توقف الدوري لمدة شهر، لا نريد تكرار كارثة سيناريو الموسم الجاري".

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ولفت "اللجنة بدأت التواصل بالفعل مع مسؤولي روابط الأندية في إسبانيا والإمارات واستعانت ببعض الخبراء والمتخصصين لوضع نظام عام للمسابقة".

وأشار "اتحاد الكرة بدأ مخاطبة الأندية لإرسال مرشحيها لعضوية رابطة الأندية، التي اقترب محمود الشامي كثيرا من رئاستها فهو يتمتع بخبرة كبيرة في العمل الإداري وإدارة المسابقات".

وأوضح شوبير في ختام تصريحاته "لجنة الأندية ستضم رئيسا وأربعة أعضاء إضافة إلى عضوين اثنين يرشحهما اتحاد الكرة".

اتحاد الكرة شوبير في الدوري

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