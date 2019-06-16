إصابة نجم زيمبابوي في الركبة.. ومنتخبه يوضح موقفه من الافتتاح أمام مصر

يسابق كاما بيليات نجم منتخب زيمبابوي الزمن للحاق بكأس الأمم الإفريقية 2019، بعد تعرضه لإصابة في الركبة.

صحيفة "صنداي ميل" الصادرة في زيمباوي كشفت عن تعرض نجم زيمبابوي لإصابة في الركبة، أبعدته عن المران المسائي لمنتخب بلاده يوم الجمعة الماضي.

ابتعاد بيليات تواصل في اليوم التالي –السبت- عن المران الخفيف الذي خاضه اللاعبين أمام غرفهم في فندق الإقامة.

زيمبابوي تستعد لمواجهة تنزانيا في مباراتها الودية الأخيرة اليوم الأحد، وبيليات لن يكون قادرا على الظهور بحسب ويلي مباندير مدير المنتخب.

وصرّح مباندير: "كاما تعرض لإصابة بسيطة في الركبة، والجهاز الطبي يراقب حالته".

وأضاف: "لهذا لم يتدرب مع بقية المجموعة مساء الجمعة، وتم استبعاده من التدريب الخفيف في اليوم التالي".

وطمأن مباندير جماهيره، مقللا من حجم الإصابة: "لن يظهر في مباراة تنزانيا الودية، ولكن التقارير الطبية تخبرنا أنها ليست إصابة تدعو للقلق بشأن احتمالية غيابه عن البطولة. والقرار سيُتخّذ يوم الإثنين".

واختتم مشددا على قدرة بيليات على الظهور في مباراة الافتتاح: "إنه مجرد إجراء احترازي حتى يصل إلى حالته المثالية للمباراة الكبيرة أمام مصر، نحن واثقون من أن كاما سيكون متواجدا مع الفريق في هذه المباراة".

زيمبابوي تصطدم بـ مصر صاحبة الأرض في أولى مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 يوم 21 يونيو الجاري على استاد القاهرة.

ويعد بيليا (28 عاما) أحد أبرز لاعبي منتخب زيمبابوي، إذ يلعب له منذ عام 2011، ويمتلك 10 أهداف دولية، منها 3 في مشوار التصفيات.

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