خاص فيديو في الجول – الإنترنت أهم اختراع في التاريخ يخدم أمم إفريقيا 2019

السبت، 15 يونيو 2019 - 23:54

كتب : زكي السعيد

الإنترنت

لا يمكن الاستغناء عنه ويصلح للاستخدام في كافة المجالات.. الإنترنت يبرز كبطل قادر على حل الأزمات دائما، حتى في كرة القدم.

FilGoal.com يستعرض أهمية الإنترنت لأطراف اللعبة الثلاثة: الجمهور، الإعلام، الفريق.

استمتع بفيديو FilGoal.com بشكل غير اعتيادي

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Motion Graphics: Akram Aymam

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