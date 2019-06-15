لا يمكن الاستغناء عنه ويصلح للاستخدام في كافة المجالات.. الإنترنت يبرز كبطل قادر على حل الأزمات دائما، حتى في كرة القدم.

FilGoal.com يستعرض أهمية الإنترنت لأطراف اللعبة الثلاثة: الجمهور، الإعلام، الفريق.

استمتع بفيديو FilGoal.com بشكل غير اعتيادي

Motion Graphics: Akram Aymam

اقرأ أيضا:

فيديو في الجول - بيبي والنصيري ضمن أبرز المواهب المنتظرة في أمم إفريقيا 2019

مصر في إفريقيا 90.. الوصول قبل اللعب بعدة ساعات وتكريم على 3 هزائم!

بالفيديو - منافس مصر في إفريقيا.. هدف رائع وآخر كوميدي في تعادل الكونغو أمام كينيا

أي منتخبات توجت بهذه النسخ في أمم إفريقيا؟

حوار – كوكا يتحدث عن جنون المصريين.. ومشكلة القلب التي عطلت انتقاله إلى بنفيكا