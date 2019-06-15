خاص فيديو في الجول – الإنترنت أهم اختراع في التاريخ يخدم أمم إفريقيا 2019
السبت، 15 يونيو 2019 - 23:54
كتب : زكي السعيد
لا يمكن الاستغناء عنه ويصلح للاستخدام في كافة المجالات.. الإنترنت يبرز كبطل قادر على حل الأزمات دائما، حتى في كرة القدم.
FilGoal.com يستعرض أهمية الإنترنت لأطراف اللعبة الثلاثة: الجمهور، الإعلام، الفريق.
استمتع بفيديو FilGoal.com بشكل غير اعتيادي
Motion Graphics: Akram Aymam
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