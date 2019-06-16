بالفيديو – رصاصتان تخترقان الخشب.. الأرجنتين تغرق في قهوة كولومبيا

الكل انتظر الظهور الأول لـ الأرجنتين في كوبا أمريكا. لكن من ظهر هو منتخب كولومبيا فقط، منتخب الـ"لوس كافيتيروس".

منتخب كولومبيا انتصر على الأرجنتين بهدفين مقابل لا شيء في افتتاح مباريات المجموعة الثانية من كوبا أمريكا، عن طريق رودجر مارتينيز ودوفان زاباتا.

مزارعو القهوة "لوس كافيتيروس" هو لقب منتخب كولومبيا، نظرا لكون صناعة القهوة من أكبر صادرات كولومبيا. وفي ملعب أرينا فونتي نوفا في البرازيل، غرقت الأرجنتين في قهوة كولومبيا.

انتصار كولومبي غاب على الأرجنتين منذ عام 2007 وتحديدا بعد الفوز 2-1 في الـ 21 من شهر نوفمبر من عام 2007 في تصفيات الوصول للمونديال.

8 مباريات بعد ذلك التاريخ جمعت بين الأرجنتين وكولومبيا ولم يعرف "اللوس كافيتيروس" معنى الانتصار.

والآن كُسرت العقدة. منتخب كولومبيا ينتصر على الأرجنتين.

ثنائية كولومبيا جاءت في الشوط الثاني عن طريق رودجر مارتينيز ودوفان زاباتا في الدقيقة 71 و86.

ليونيل ميسي ورفاقه لم يظهروا نهائيا في الشوط الأول، قبل أن يتألق ديفيد أوسبينا حارس كولومبيا أمام فرصتي التانجو في الشوط الثاني.

فرصة أولى عن طريق جيرمان بيتزيلا في الدقيقة 54 وفرصة أخرى خطيرة للغاية عن طريق رأسية نيكولاس أوتاميندي أولا ثم متابعة ميسي ثانيا.

أوسبينا كان بالمرصاد لفرص الأرجنتين القليلة، ولكن فرانكو أرماني حارس الأرجنتين لم يفعل نفس الأمر أمام فرص كولومبيا.

الدقيقة 71 الكرة تصل إلى البديل رودجر مارتينيز مهاجم كلوب أمريكا المكسيكي، قبل أن يخترق ويطلق تسديدة صاروخية هزت شباك الأرجنتين.

لينهي مارتينيز صيام كولومبيا التهديفي أمام الأرجنتين في جميع المواجهات منذ 2011.

"اللوس كافيتيروس" فشلوا منذ تصفيات كأس العالم 2014 والتي أقيمت 2011 في تسجيل أي هدف في جميع المواجهات سواء بكوبا أمريكا أو وديا وفي تصفيات كأس العالم.

وأندفع رفاق ميسي من أجل تعديل النتيجة ولكن ذلك لم يحدث، ليأتي الدور على دوفان زاباتا ليوجه الضربة القاضية في وجه الأرجنتين.

عرضية ولا أروع من جيفيرسون ليرما حولها زاباتا مهاجم أتالانتا المتألق في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، في شباك الأرجنتين.

وتعد خسارة الأرجنتين أمام كولومبيا هي الأولى لمنتخب التانجو في البطولة منذ خسارة نهائي البطولة عام 2007 أمام البرازيل.

في كوبا أمريكا 2011 لعب المنتخب 4 مباريات وودع البطولة من ربع النهائي ولكن من ركلات الترجيح.

وفي كوبا أمريكا 2015 و2017 خسر المنتخب لقب البطولة في النهائي من ركلات الترجيح أيضا.



















































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