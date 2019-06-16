ميسي: ليس عذرا لكن أرضية الملعب سيئة.. وقادرون على الخروج من هذا المأزق

الأحد، 16 يونيو 2019 - 11:37

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين - كولومبيا

أعرب ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين عن خيبة أمله بعد الخسارة أمام كولومبيا في افتتاح مبارياتهما ببطولة كوبا أمريكا المقامة في البرازيل.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

الأرجنتين

وتعرض التانجو الأرجنتيني للخسارة بهدفين نظيفين أمام كولومبيا ضمن مباريات المجموعة الثانية.

ويتأهل الأول والثاني من الثلاث مجموعات بالإضافة لأفضل صاحبي مركز ثالث لربع النهائي.

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وقال ليونيل ميسي لوسائل الإعلام بعد الخسارة: "حزين من تلك الخسارة، ليس من الجيد أن تبدأ بطولة بالخسارة".

وشدد ميسي "هو ليس عذرا ولكن عشب أرضية الملعب كان سيئا".

وتابع قائد منتخب الأرجنتين "استقبلنا هدفا ونحن نلعب في أفضل أوقاتنا في المباراة، حطمنا معنويا وكان من المؤسف أن نغادر اليوم بذلك الحزن".

وأضاف ميسي "إذا واصلنا الاعتذار على تلك الخسارة فلن نحقق شيئا أمام باراجواي".

وشدد "تلك المجموعة من اللاعبين مستعدة للتحدي والخروج من ذلك المأزق والآن حان وقت رفع الرأس من أجل الاستمرار".

وأتم ميسي تصريحاته "رغم النتيجة السيئة، لكن كانت هناك أشياء إيجابية يجب أن نركز عليها لما هو قادم".

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