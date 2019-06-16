كابوريا لـ في الجول: امتلك 4 عروض.. ولم يتحدث معي من الزمالك للبقاء أو الرحيل

الأحد، 16 يونيو 2019 - 11:07

كتب : FilGoal

كابوريا - الزمالك

يدرس أحمد كابوريا لاعب نادي الزمالك المعار إلى طلائع الجيش 4 عروض مقدمة له خلال الفترة الحالية.

أحمد كابوريا

النادي : طلائع الجيش

الزمالك

وقال كابوريا في تصريحات لـ FilGoal.com: "حتى الآن لم يتحدث معي أي مسؤول بالزمالك سواء مجلس إدارة أو جهاز فني".

وتابع "لا أعلم مصيري سواء كان بالبقاء أو الرحيل، مازلت في انتظار حديث مسؤولي الزمالك".

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وأوضح كابوريا "امتلك 4 عروض مقدمة لي عن طريق وكلاء وجميعهم فرق من الدوري المصري".

وعن الفرق الراغبة في ضمه قال كابوريا "الإسماعيلي وسموحة ومصر للمقاصة والمقاولون العرب".

وبالحديث عن عرض العربي الكويتي قال كابوريا: "علمت به من أشخاص ولكن لم تبلغني به إدارة الزمالك ولم يتحدث معي مسؤول من النادي الكويتي".

وأتم كابوريا حديثه "أنا في النهاية منتظر قرار الزمالك وبالتأكيد أتمنى الاستمرار ولكن سأحترم قرارهم سواء كان البقاء أو الرحيل".

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