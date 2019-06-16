بالفيديو - صاروخية مارتينيز تهز شباك الأرجنتين لأول مرة منذ 2011

أنهى روجر مارتينيز صيام كولومبيا التهديفي أمام الأرجنتين في جميع المواجهات منذ 2011 بتسجيل هدف التقدم في كوبا أمريكا 2019.

"اللوس كافيتيروس" فشلوا منذ تصفيات كأس العالم 2014 والتي أقيمت 2011 في تسجيل أي هدف في جميع المواجهات سواء بكوبا أمريكا أو وديا وفي تصفيات كأس العالم.

البديل روجر مارتينيز الذي حل بديلا بعد مرور 14 دقيقة من بداية اللقاء بدلا من المصاب لويس مورييل، سجل هدف التقدم في الدقيقة 71، خلال مباراة الجولة الأولى للمجموعة الثانية.

وحصل الجناح الكولومبي على بينية طولية من جيمس روديجيز على الناحية اليسرى، ليمهد الكرة ويدخل إلى منطقة الجزاء ويسجل هدف التقدم بتسديدة صاروخية على يسار الحارس الأرجنتيني فرانكو أرماني.

هدف قد يقرب كولومبيا من تحقيق الفوز الأول لها على حساب التانجو منذ 2007.

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