بالفيديو - صاروخية مارتينيز تهز شباك الأرجنتين لأول مرة منذ 2011

الأحد، 16 يونيو 2019 - 01:50

كتب : إسلام أحمد

رودجر مارتينيز - كولومبيا - الأرجنتين

أنهى روجر مارتينيز صيام كولومبيا التهديفي أمام الأرجنتين في جميع المواجهات منذ 2011 بتسجيل هدف التقدم في كوبا أمريكا 2019.

"اللوس كافيتيروس" فشلوا منذ تصفيات كأس العالم 2014 والتي أقيمت 2011 في تسجيل أي هدف في جميع المواجهات سواء بكوبا أمريكا أو وديا وفي تصفيات كأس العالم.

البديل روجر مارتينيز الذي حل بديلا بعد مرور 14 دقيقة من بداية اللقاء بدلا من المصاب لويس مورييل، سجل هدف التقدم في الدقيقة 71، خلال مباراة الجولة الأولى للمجموعة الثانية.

أخبار متعلقة

حكايات كوبا أمريكا - الأرجنتين والبرازيل في مباراة العار وعندما انتهت مسيرة سالمون حوار - ميسي: أريد إنهاء مسيرتي بتحقيق لقب مع الأرجنتين والجماهير كانت ستقتلنا‎ قبل ساعات من ضربة البداية.. استبعاد حارس الأرجنتين من كوبا أمريكا بسبب الإصابة مدرب الأرجنتين يعلن تشكيلته لمواجهة كولومبيا قبل 24 ساعة من المباراة

وحصل الجناح الكولومبي على بينية طولية من جيمس روديجيز على الناحية اليسرى، ليمهد الكرة ويدخل إلى منطقة الجزاء ويسجل هدف التقدم بتسديدة صاروخية على يسار الحارس الأرجنتيني فرانكو أرماني.

هدف قد يقرب كولومبيا من تحقيق الفوز الأول لها على حساب التانجو منذ 2007.

اقرأ أيضا:

مصر في إفريقيا 90.. الوصول قبل اللعب بعدة ساعات وتكريم على 3 هزائم!

أي منتخبات توجت بهذه النسخ في أمم إفريقيا؟

حوار – كوكا يتحدث عن جنون المصريين.. ومشكلة القلب التي عطلت انتقاله إلى بنفيكا

مصدر في الزمالك لـ في الجول: عبد الحميد بسيوني مرشح للعمل في جهاز خالد جلال

فيديو في الجول - الصقر أحمد حسن: لو كان احتفاظي بالكرة مشكلة لودعت المنتخب مبكرا

كولومبيا الأرجنتين

نرشح لكم

أخر الأخبار

شوبير: مشاركة فريق في بطولتين خارجيتين مرفوض بعنف وبشدة.. لن نكرر كارثة هذا الموسم 24 دقيقة | الدوري المصري
روبرتسون: أتمنى أن يتطور أدائي بشكل أكبر في المواسم القادمة 28 دقيقة | أوروبا
ميسي: ليس عذرا لكن أرضية الملعب سيئة.. وقادرون على الخروج من هذا المأزق 31 دقيقة | أمريكا
كابوريا لـ في الجول: امتلك 4 عروض.. ولم يتحدث معي من الزمالك للبقاء أو الرحيل ساعة | الدوري المصري
بالفيديو – رصاصتان تخترقان الخشب.. الأرجنتين تغرق في قهوة كولومبيا 9 ساعة | أمريكا
بالفيديو - صاروخية مارتينيز تهز شباك الأرجنتين لأول مرة منذ 2011 10 ساعة | أمريكا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 قوائم أمم إفريقيا - استبعاد معلول من قائمة تونس النهائية.. وضم ساسي 2 اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في الدوري والكأس والسوبر 3 ميرور: صلاح رفض ريال مدريد ويوفنتوس.. ومصدر قلق لـ ليفربول بعد 12 شهرا 4 مدرب منتخب مصر: ما فعله صلاح في إجازته = ملايين

قد ينال إعجابك