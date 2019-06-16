كاف يختار محمود الخطيب سفيرا لكأس الأمم الإفريقية 2019

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أسطورة الأهلي والكرة المصرية محمود الخطيب، سفيرا لكأس الأمم الإفريقية 2019.

بطولة أمم إفريقيا 2019 تنطلق في مصر يوم الجمعة في نسختها الـ 32 من البطولة.

وأعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي تلقي النادي خطابا من الاتحاد الإفريقي لإخطاره باختيار الخطيب سفيرا لكأس الأمم الإفريقية.

صافرة انطلاق أمم إفريقيا 2019 تبدأ في العاشرة مساءً يوم الجمعة في استاد القاهرة بمواجهة مصر أمام زيمبابوي.

الجولة الثانية، سيلعب منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية في الـ 26 من نفس الشهر في العاشرة مساءً.

ويختتم منتخب مصر مشواره في المجموعات بمواجهة منتخب أوغندا في الـ 30 من شهر يونيو في التاسعة مساءً.

وتقام مباريات المجموعة الأولى في استاد القاهرة.

FilGoal.com يختبر معلوماتك عن منتخب مصر، فهل تتذكر مسجلي أهداف المنتخب في أمم إفريقيا 2017؟

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