كاف يختار محمود الخطيب سفيرا لكأس الأمم الإفريقية 2019

الأحد، 16 يونيو 2019 - 00:46

كتب : FilGoal

انتخابات الأهلي - محمود الخطيب

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أسطورة الأهلي والكرة المصرية محمود الخطيب، سفيرا لكأس الأمم الإفريقية 2019.

بطولة أمم إفريقيا 2019 تنطلق في مصر يوم الجمعة في نسختها الـ 32 من البطولة.

وأعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي تلقي النادي خطابا من الاتحاد الإفريقي لإخطاره باختيار الخطيب سفيرا لكأس الأمم الإفريقية.

أخبار متعلقة

عبد الحفيظ وأمير توفيق يطيران إلى إسبانيا لمعاينة معسكر إعداد الأهلي مصدر بالمصري لـ في الجول: لا عروض رسمية لضم عيسى ولكن هذا ما قدمه الأهلي والزمالك في المفاوضات معلول بعد الاستبعاد من أمم إفريقيا: انتظروني في المدرجات لتشجيع بلادي.. ورسالة لجمهور الأهلي مصدر بالأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة تقديم عرض لـ إسلام عيسى

صافرة انطلاق أمم إفريقيا 2019 تبدأ في العاشرة مساءً يوم الجمعة في استاد القاهرة بمواجهة مصر أمام زيمبابوي.

الجولة الثانية، سيلعب منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية في الـ 26 من نفس الشهر في العاشرة مساءً.

ويختتم منتخب مصر مشواره في المجموعات بمواجهة منتخب أوغندا في الـ 30 من شهر يونيو في التاسعة مساءً.

وتقام مباريات المجموعة الأولى في استاد القاهرة.

FilGoal.com يختبر معلوماتك عن منتخب مصر، فهل تتذكر مسجلي أهداف المنتخب في أمم إفريقيا 2017؟

اقرأ أيضا:

فيديو في الجول - بيبي والنصيري ضمن أبرز المواهب المنتظرة في أمم إفريقيا 2019

مصر في إفريقيا 90.. الوصول قبل اللعب بعدة ساعات وتكريم على 3 هزائم!

بالفيديو - منافس مصر في إفريقيا.. هدف رائع وآخر كوميدي في تعادل الكونغو أمام كينيا

أي منتخبات توجت بهذه النسخ في أمم إفريقيا؟

حوار – كوكا يتحدث عن جنون المصريين.. ومشكلة القلب التي عطلت انتقاله إلى بنفيكا

محمود الخطيب الأهلي مصر 2019 في إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – رصاصتان تخترقان الخشب.. الأرجنتين تغرق في قهوة كولومبيا 2 ساعة | أمريكا
بالفيديو - صاروخية مارتينيز تهز شباك الأرجنتين لأول مرة منذ 2011 2 ساعة | أمريكا
كاف يختار محمود الخطيب سفيرا لكأس الأمم الإفريقية 2019 3 ساعة | مصر 2019
ميرور: صلاح رفض ريال مدريد ويوفنتوس.. ومصدر قلق لـ ليفربول بعد 12 شهرا 4 ساعة | المحترفون
مواعيد مباريات الأحد 16-6-2019 والقناة الناقلة لآخر اختبار لمصر قبل كأس إفريقيا 4 ساعة | أوروبا
فيديو في الجول – الإنترنت أهم اختراع في التاريخ يخدم أمم إفريقيا 2019 4 ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 قوائم أمم إفريقيا - استبعاد معلول من قائمة تونس النهائية.. وضم ساسي 2 اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في الدوري والكأس والسوبر 3 مدرب منتخب مصر: ما فعله صلاح في إجازته = ملايين 4 قوائم أمم إفريقيا - أجيري يعلن القائمة النهائية لمنتخب مصر.. استبعاد ثنائي سموحة

قد ينال إعجابك