فيديو في الجول - بيبي والنصيري ضمن أبرز المواهب المنتظرة في أمم إفريقيا 2019

السبت، 15 يونيو 2019 - 21:45

كتب : FilGoal

مواهب أمم إفريقيا

كعادتها ستكون كأس الأمم الإفريقية كنزا لكشافي المواهب، ومحطة بارزة لاختبار اللاعبين الشبان.

نيكولاس بيبي

النادي : ليل

يوسف النصيري

النادي : ليجانيس

ويلفريد نديدي

النادي : ليستر سيتي

كأس الأمم الإفريقية

مصر تستقبل 23 منتخبا وعشرا الأسماء البارزة في كأس الأمم الإفريقية 2019 بداية من 21 يونيو الجاري.

البطولة ستعج بالكثير من الأسماء الشابة التي أثبتت تألقها مع أنديتها وتنتظر انفجارها مع منتخبات بلادها، أو أخرى مجهولة ستكتب شهادة ولادتها على أرض مصر.

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FilGoal.com يستعرض أبرز المواهب الشابة المنتظَرة وأبرز أرقامهم.

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