فيديو في الجول - بيبي والنصيري ضمن أبرز المواهب المنتظرة في أمم إفريقيا 2019

كعادتها ستكون كأس الأمم الإفريقية كنزا لكشافي المواهب، ومحطة بارزة لاختبار اللاعبين الشبان.

مصر تستقبل 23 منتخبا وعشرا الأسماء البارزة في كأس الأمم الإفريقية 2019 بداية من 21 يونيو الجاري.

البطولة ستعج بالكثير من الأسماء الشابة التي أثبتت تألقها مع أنديتها وتنتظر انفجارها مع منتخبات بلادها، أو أخرى مجهولة ستكتب شهادة ولادتها على أرض مصر.

FilGoal.com يستعرض أبرز المواهب الشابة المنتظَرة وأبرز أرقامهم.

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