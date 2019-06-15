بالفيديو - منافس مصر في إفريقيا.. هدف رائع وآخر كوميدي في تعادل الكونغو أمام كينيا

تعادل منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف لكل منتخب أمام منتخب كينيا في لقاء ودي استعدادا لأمم إفريقيا 2019.

منتخب الكونغو الديمقراطية منافس منتخب مصر في المجموعة الأولى في أمم إفريقيا، أختتم استعداداته بالتعادل الإيجابي أمام كينيا في إسبانيا.

منتخب كينيا تقدم أولا بهدف ولا أروع عن طريق ميشيل أولينجا في الدقيقة 25 بعد اختراق ومهارة كبيرة من أيوب تيمبي.

أيوب تيمبي انطلق من بعد منتصف الملعب بقليل ليمر من ثنائي دفاع الكونغو الديمقراطية، قبل أن يمرر لـ ميشيل أولينجا الذي سدد بقوة في الشباك.

منتخب الكونغو الديمقراطية الذي بدأ اللقاء بالرباعي الهجومي سيدريك باكامبو ويانيك بولاسي وتريسور مبوتو و جوزيه مبوكو، وجد نفسه متأخرا وفشل في تعديل النتيجة.

ركلة جزاء أهدرها سيدريك باكامبو في الدقيقة 51 بسبب تألق باتريك ماتاسي حارس مرمى كينيا.

فلورين إبينجي المدير الفني لمنتخب الكونغو أجرى 4 تغييرات كاملة في خط الهجوم. أخرج بولاسي ومبوتو وباكامبو ومبوكو.

هدف تعادل الكونغو الديمقراطية تأخر قبل أن يأتي بطريقة كوميدية غريبة في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

ركلة حرة في مكان خطيرة لمنتخب الكونغو وتكفل آرثر ماسواكو لاعب وست هام بتسديدة الركلة ولكن تسديدته جاءت في يد الحارس، ولكن وبطريقة غريبة سقطت الكرة من يد الحارس ومرت بين قدميه لتكتب العادل لـ الكونغو.

ويبدأ منتخب الكونغو الديمقراطية مشواره في أمم إفريقيا بمواجهة أوغندا في الـ 22 من شهر يونيو المقبل في استاد القاهرة.

بعدها يلعب منتخب الكونغو أمام مصر في الـ 26 من نفس الشهر، قبل مواجهة زيمبابوي في الجولة الختامية من دور المجموعات.

وعلى الجانب الآخر يتواجد منتخب كينيا في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات الجزائر والسنغال وتنزانيا.

ويبدأ كينيا مشواره في أمم إفريقيا بمواجهة الجزائر في الـ 23 من شهر يونيو، ثم مواجهة تنزانيا وأخيرا السنغال.

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