التشكيل - جيمس وفالكاو يقودان كولومبيا.. والأرجنتين بقائمتها المُعلنة من 24 ساعة

السبت، 15 يونيو 2019 - 23:37

كتب : إسلام أحمد

فالكاو - كولومبيا - بولندا

أعلن كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي لمنتخب كولومبيا تشكيلا متوقعا لفريقه الذي يواجه الأرجنتين يوم السبت في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية لكوبا أمريكا 2019.

البرتغالي فضل الدفع بـ ستيفان ميدينا على حساب الظهير سانتياجو أرياس لاعب أتليتكو مدريد الإسباني، ودفع بلويس مورييل في الشق الهجومي إلى جانب كل من راداميل فالكاو وجيمس روديجيز.

وجاء تشكيل لوس كافيتيروس كالتالي:

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حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

الدفاع: ستيفان ميدينا - ييري مينا - دافنسون سانشيز - ويليام تيسييو.

الوسط: خوان كوادرادو - ماتيوس أوربي - ويلمار باريوس.

الهجوم: جيمس روديجيز - راداميل فالكاو - لويس مورييل.

في المقابل، أعلن المدير الفني الأرجنتيني ليونيل سكالوني التشكيل الرسمي للتانجو قبل 24 ساعة من بداية المباراة، أثناء المؤتمر الصحفي يوم الجمعة.

وجاء تشكيل وصيف آخر نسختين من البطولة كالتالي:

حراسة المرمى: فرانكو أرماني

الدفاع: رينزو سارافيا – خيرمان بيزيّا – نيكولاس أوتاميندي – نيكولاس تاليافيكو

الوسط: جيدو رودريجيز – لياندرو باريديس – جيوفاني لو سيلسو

الهجوم: ليونيل ميسي – سيرخيو أجويرو – أنخيل دي ماريا

ويستهل المنتخبان مباريات المجموعة الثانية من كوبا أمريكا 2019 التي تضم أيضا قطر وباراجواي.

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