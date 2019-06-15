ديبورتيفو يقهر مالاجا ويتأهل إلى نهائي ملحق الصعود للدوري الإسباني

السبت، 15 يونيو 2019 - 23:24

كتب : FilGoal

ديبورتيفو - مالاجا

تأهل ديبورتيفو لاكورونيا إلى نهائي ملحق الصعود إلى الدوري الإسباني الممتاز، بعد أن جدد فوزه على مالاجا بهدف دون رد هذه المرة.

ديبورتيفو قهر مضيفه مالاجا في إياب نصف النهائي على ملعب لاروساليدا، ليقطع نصف الطريق نحو العودة للقسم الأول.

القائد أليكس بيرجانتينيوس سجّل هدف ديبورتيفو في الدقيقة 82، ليرفع التفوق الإجمالي لفريقه إلى 5-2، بعد الفوز ذهابا 4-2 في ملعب ريازور.

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ديبورتيفو سينتظر المُنتصِر من مايوركا وألباسيتي في نصف النهائي الآخر، إذ يلعبا مباراة الإياب غدا الأحد، بعد فوز مايوركا ذهابا على ملعبه 2-0.

وكان ديبورتيفو قد احتل المركز السادس في دوري القسم الثاني الإسباني، وتمكّن من التغلب على مالاجا الذي أنهى الموسم ثالثا.

الفريق الذي توج بالدوري الإسباني مرة واحدة موسم 1999\2000، هبط من القسم الأول في الموسم الماضي باحتلاله المركز 18، ويعمل على العودة سريعا.

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