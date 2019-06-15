بالفيديو - VAR وفارينييز يقتنصان نقطة لـ فنزويلا من أنياب بيرو

تألق الحارس ويلكر فارينييز وتدخل تقنية الفيديو منحا تعادلا بدون أهداف لـ فنزويلا أمام بيرو يوم السبت في مباريات المجموعة الأولى من كوبا أمريكا 2019 المقامة في البرازيل.

وسجل البيروفيون هدفا مبكرا في الدقيقة السابعة إثر ركلة حرة نفذها كريستوفر جونزاليس لكن بعد دقيقتين استعان الحكم بتقنية الفيديو ليلغي الهدف بسبب تسلل.

الشوط الأول من المباراة شهد محاولات عديدة لـ بيرو بواسطة كريسيتان كويفا وباولو جيريرو، باءت جميعها بالفشل أمام العملاق فارينييز.

وفي الشوط الثاني عادت بيرو لهز الشباك في الدقيقة 62 عن طريق ضربة رأس لـ باولو جيريرو الهداف التاريخي للمنتخب، لكن مرة أخرى ألغى الفيديو الهدف بسبب تسلل.

وزاد لويس ماجو من متاعب العنابي اللاتيني بتعرضه للطرد في الدقيقة 75 بعد الحصول على بطاقة صفراء ثانية.

🔴 أول بطاقة حمراء في #كوبا_أميركا 2019 من نصيب فنزويلا 🇻🇪#beINCopa #CopaAmerica pic.twitter.com/7HUm2nWBh9

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 15, 2019

بعدها بدقيقة واحدة مباشرة أظهر الحارس فارينييز براعة كبيرة في التصدي لطوفان من الهجمات البيروفية في أقل من دقيقة.

تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء حاول إديسون فلوريس إسكانها الشباك فكان له الحارس بالمرصاد متصديا للكرة من على خط المرمى.

الكرة ارتدت لـ جيريرو داخل منطقة الجزاء الذي سدد ليتصدى الحارس مجددا ثم تسديدة أخرى ارتطمت بالقائم ليطلق الحكم صافرته معلنا تسلل جيريرو، بعد لقطة تشبه كثيرا لعبة "FIFA 19".

حاول منتخب فنزويلا مباغته بيرو بتسجيل هدف الفوز القاتل وظل التعادل السلبي قائما حتى أطلق الحكم صافرة النهاية.

ليحسم التعادل السلبي نتيجة اللقاء ويحتل كلاهما المركزين الثاني والثالث خلف البرازيل التي تفوقت سابقا على بوليفيا بنتيجة 3-0 في المباراة الافتتاحية.

اقرأ أيضا:

مصر في إفريقيا 90.. الوصول قبل اللعب بعدة ساعات وتكريم على 3 هزائم!

أي منتخبات توجت بهذه النسخ في أمم إفريقيا؟

حوار – كوكا يتحدث عن جنون المصريين.. ومشكلة القلب التي عطلت انتقاله إلى بنفيكا

مصدر في الزمالك لـ في الجول: عبد الحميد بسيوني مرشح للعمل في جهاز خالد جلال

فيديو في الجول - الصقر أحمد حسن: لو كان احتفاظي بالكرة مشكلة لودعت المنتخب مبكرا