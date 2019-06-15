تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق أعرق البطولات في القارة السمراء، كأس أمم إفريقيا فمن يتوج باللقب وكيف سيكون شكل الصراع؟

يتوقع نجوم الكرة المصرية لـ FilGoal.comمشوار البطولة وهوية البطل.

واليوم موعدنا مع علاء نبيل، مدرب منتخب مصر السابق الذي حاز على لقب أمم إفريقيا في عام 1998 ضمن جهاز محمود الجوهري.

شاهد اختيارات علاء نبيل لمشوار البطولة.

اقرأ أيضا:

محمد صلاح - من البكاء في الجبل الأخضر إلى قمة أوروبا.. والأمر أكبر من كرة القدم

بنين.. حان وقت التخلص من "السناجب"

ملاعب أمم إفريقيا - السلام.. احتضن الهداف التاريخي لفنزويلا ورفاق ألبا وأزبلكويتا

"دعونا نعيش في حالة هدف".. كل ما تريد معرفته عن الكأس الذهبية 2019

رئيس الزمالك: قد تحدث صفقات تبادلية مع بيراميدز