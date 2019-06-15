خاص علاء نبيل يتوقع لـ في الجول مشوار أمم إفريقيا.. نهائي مصري سنغالي والكاميرون تودع مبكرا

السبت، 15 يونيو 2019 - 15:40

كتب : أحمد العريان

علاء نبيل

تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق أعرق البطولات في القارة السمراء، كأس أمم إفريقيا فمن يتوج باللقب وكيف سيكون شكل الصراع؟

يتوقع نجوم الكرة المصرية لـ FilGoal.comمشوار البطولة وهوية البطل.

واليوم موعدنا مع علاء نبيل، مدرب منتخب مصر السابق الذي حاز على لقب أمم إفريقيا في عام 1998 ضمن جهاز محمود الجوهري.

أخبار متعلقة

علاء نبيل يكشف عن "رحلة المقابر" التي خاضها مع الجوهري من أجل زي منتخب 98 القائمة الأولية – علاء نبيل لـ في الجول: شيء إيجابي وحيد في اختيارات أجيري علاء نبيل يروي: الجوهري فرح بعد خسارتنا أمام الجزائر قبل كأس إفريقيا 1998 علاء نبيل: طاهر محمد طاهر يشبه كريستيانو رونالدو

شاهد اختيارات علاء نبيل لمشوار البطولة.

اقرأ أيضا:

محمد صلاح - من البكاء في الجبل الأخضر إلى قمة أوروبا.. والأمر أكبر من كرة القدم

بنين.. حان وقت التخلص من "السناجب"

ملاعب أمم إفريقيا - السلام.. احتضن الهداف التاريخي لفنزويلا ورفاق ألبا وأزبلكويتا

"دعونا نعيش في حالة هدف".. كل ما تريد معرفته عن الكأس الذهبية 2019

رئيس الزمالك: قد تحدث صفقات تبادلية مع بيراميدز

مصر 2019 مصر علاء نبيل

نرشح لكم

أخر الأخبار

فيديو في الجول - الصقر أحمد حسن: لو كان احتفاظي بالكرة مشكلة لودعت المنتخب مبكرا 24 دقيقة | مصر 2019
عبد الحفيظ وأمير توفيق يطيران إلى إسبانيا لمعاينة معسكر إعداد الأهلي 38 دقيقة | الدوري المصري
حارس مرمى غانا: ما حدث بعد مباراة مصر في 2017 أثّر على مسيرتي 59 دقيقة | مصر 2019
استعدادات أمم إفريقيا - غانا وجنوب إفريقيا تتعادلان بدون أهداف ساعة | مصر 2019
اختبر معلوماتك - أي منتخبات توجت بهذه النسخ في أمم إفريقيا؟ ساعة | مصر 2019
أبو زيد يقهر قرار الإيقاف وقفاز الزاكي في 86 ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 قوائم أمم إفريقيا - استبعاد معلول من قائمة تونس النهائية.. وضم ساسي 2 اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في الدوري والكأس والسوبر 3 في الجول يكشف موقف اتحاد الكرة بعد بيان الأهلي.. "مواعيد المباريات وحسم الموقف الإفريقي" 4 مدرب منتخب مصر: ما فعله صلاح في إجازته = ملايين

قد ينال إعجابك