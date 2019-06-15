استعدادات أمم إفريقيا – قبل مواجهة مصر.. أوغندا تفاجئ كوت ديفوار وتهزمها وديا

السبت، 15 يونيو 2019 - 17:01

كتب : FilGoal

منتخب أوغندا

فاجأت أوغندا نظيرتها كوت ديفوار، وهزمتها وديا بهدف دون رد، على ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

المنتخبان يستعدان لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 على أرض مصر، والتي تنطلق يوم 21 يونيو الجاري.

وسّجل فاروق ميا هدف المباراة الوحيد لـ أوغندا من ركلة جزاء في الدقيقة 35، بعد مخالفة ارتكبها سيرج أورييه قائد كوت ديفوار.

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ليرفع ميا رصيده إلى 12 هدفا دوليا في 32 مباراة خاضها مع أوغندا، رغم أنه يبلغ 21 عاما فقط.

أوغندا تتواجد في المجموعة الأولى لكأس الأمم الإفريقية 2019، وتفتتح مبارياته بصدام مع الكونغو الديمقراطية في استاد القاهرة يوم 22 يونيو.

قبل أن تواجه زيمبابوي في الجولة الثانية على نفس الملعب يوم 26 يونيو، وتختتم الدور الأول بأصعب المواجهات أمام مصر يوم 30 يونيو.

من جانبها تتواجد كوت ديفوار في المجموعة الرابعة، وتبدأ المنافسات بمواجهة جنوب إفريقيا يوم 24 يونيو.

ثم تلعب قمة المجموعة أمام المغرب يوم 28 يونيو، وأخيرا تواجه ناميبيا يوم 1 يوليو.

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